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Fora do topo das pesquisas, Petecão diz que faz “sua própria pesquisa” pelas ruas

Senador questionou resultados recentes nos quais outros candidatos aparecem com percentuais próximos

Por Matheus Mello, ContilNet
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Fora do topo das pesquisas, Petecão diz que faz “sua própria pesquisa” pelas ruas
Senador foi sabatinado pelo ContilNet/Foto: Reprodução

O senador Sérgio Petecão (PSD), que disputa a reeleição ao Senado pelo Acre, minimizou os resultados das pesquisas eleitorais mais recentes durante sabatina do ContilNet na Expoacre 2026, nesta sexta-feira (7).

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Questionado sobre o fato de seu nome não aparecer entre os primeiros colocados em alguns levantamentos, Petecão afirmou que não desacredita das pesquisas, mas disse que acompanha o cenário a partir do contato direto com os eleitores.

“Quem sou eu para descredenciar a pesquisa? Eu acredito em pesquisa. Agora, eu também tenho minhas pesquisas. Eu ando. A minha pesquisa eu faço todo dia”, afirmou.

O senador citou a própria movimentação durante a Expoacre e em outros compromissos como uma forma de medir a receptividade do eleitorado.

“Hoje eu fiz uma pesquisa aqui na Expoacre, hoje eu fiz uma pesquisa lá na Transacreana. Então eu faço a minha pesquisa no dia a dia”, disse.

Petecão também questionou resultados recentes nos quais outros candidatos aparecem com percentuais próximos e afirmou que seu nome sequer teria sido citado em determinado levantamento.

“Eu vi a última pesquisa: um candidato tinha 10%, o Petecão tinha 9,5% e o meu nome sequer foi citado na pesquisa. Ou se um candidato tem 10%, o outro tem 9%, isso é empate técnico. A margem de erro é dois pontos, é três pontos”, afirmou.

Apesar das críticas, o senador ressaltou que não pretende desconsiderar os levantamentos eleitorais. Segundo ele, prefere evitar acompanhar os números com frequência para não deixar que resultados desfavoráveis afetem sua campanha.

“Eu, às vezes, evito até ver pesquisa, para que eu não possa me desestimular, para que eu não possa, sei lá, baixar meu astral”, declarou.

Petecão afirmou ainda que continuará trabalhando na campanha e demonstrou confiança no desempenho de sua chapa para a Assembleia Legislativa.

“Nós vamos continuar trabalhando firme”, disse.

Ao falar sobre a disputa proporcional, o senador afirmou que espera eleger entre dois e três deputados estaduais pela chapa que apoia.

“Nós temos uma chapa maravilhosa de deputados estaduais. Você pode ter certeza que vamos fazer aí de dois a três deputados estaduais”, afirmou.

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