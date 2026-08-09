Maior feira do agronegócio do Estado está chegando ao seu fim

Passou rápido, mas está acabando! A Expoacre 2026 teve uma programação especial voltada para as crianças e Parque lotado, neste sábado (08). Além disso, os espaços tiveram diversas programações especiais.

De um show do Michael Jackson cover ao sorteio da Amazon Tintas, a programação não para de atender os moradores da capital acreana.

Além disso, o Senar fez um balanço dos cursos e programas oferecidos durante os oito dias de feira, além de muita inovação em todos os espaços do Sebrae.

Ficou curioso? Confira a galeria de fotos da oitava noite de Expoacre 2026 feita pelo ContilNet: