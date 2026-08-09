Mulher foi transferida para Rio Branco em estado grave; motorista apontado como responsável fugiu após o acidente

Acidente aconteceu na noite deste sábado (8), em Plácido de Castro; uma mulher morreu e outra ficou gravemente ferida/Foto: ContilNet

S.P.F., de 38 anos, ficou gravemente ferida após ser atropelada por um veículo na noite deste sábado (8), na rotatória da Rua Diamantina Augusto de Macedo, no bairro Centro, em Plácido de Castro, no interior do Acre. No mesmo acidente, Cherlande Silva, de 43 anos, morreu após sofrer diversas fraturas e um traumatismo cranioencefálico. O motorista apontado como responsável pelo atropelamento, identificado como Marcos Castro Silva, fugiu do local após o acidente.

Segundo informações de testemunhas, Cherlande seguia de bicicleta pela Rua Diamantina Augusto de Macedo quando foi atingida pelo veículo. Na sequência, S.P.F., que estava a pé, também acabou sendo atropelada. Ela sofreu uma fratura fechada no fêmur esquerdo, além de lacerações no braço e na perna esquerda, com perda de tecido.

Ainda conforme relatos de testemunhas, existe a suspeita de que o motorista estivesse sob efeito de bebida alcoólica. Pessoas que estavam nas proximidades chegaram a registrar imagens de Marcos fora do veículo após o atropelamento. Segundo os relatos, ele teria observado a situação das vítimas, retornado para o carro e fugido do local sem prestar socorro.

O veículo teria seguido do Centro, onde ocorreu o acidente, até o bairro Cidade Alta, onde acabou sendo abandonado. O atropelamento aconteceu nas proximidades do quartel da Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe para atender as vítimas. Quando os socorristas chegaram, Cherlande já estava sem vida. S.P.F. recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para a Unidade Mista de Saúde de Plácido de Castro.

Devido à gravidade dos ferimentos, S.P.F. precisou ser transferida às pressas para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Na capital, ela deverá passar por exames médicos e avaliação da equipe especializada para verificar a necessidade de procedimento cirúrgico na perna.

A área do acidente foi isolada para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo de Cherlande foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde deverá passar pelos exames cadavéricos.

Após receber informações sobre a fuga do motorista, policiais militares realizaram buscas e rondas ostensivas em diferentes pontos do município. O veículo foi localizado abandonado no bairro Cidade Alta, ainda dentro do perímetro urbano de Plácido de Castro.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do atropelamento e a eventual responsabilidade do motorista pela morte de Cherlande e pelos ferimentos provocados em S.P.F.