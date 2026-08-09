Feira vai se encaminhando ao final com muita música eletrônica

Foto: Gabriel Souza

A penúltima noite de Expoacre 2026, no último sábado (08), teve como fechamento a, já tradicional, festa Tribe Beat com a atração Cat Dealers na Arena de Shows.

Formado pelos irmãos Lugui e Pedrão, o Cat Dealers está entre os 100 maiores projetos de música eletrônica do mundo e acumula milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Com passagens por grandes eventos e palcos nacionais e internacionais, o duo retorna ao Acre para comandar uma das atrações da penúltima noite da Expoacre 2026.

Confira a galeria de fotos da Tribe Beat na penúltima noite de Expoacre 2026, de Gabriel Souza, cedidas para o ContilNet: