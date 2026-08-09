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FOTOS: veja como foi a Tribe Beat na penúltima noite da Expoacre

Feira vai se encaminhando ao final com muita música eletrônica

Por Anieli Amorim, ContilNet
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FOTOS: veja como foi a Tribe Beat na penúltima noite da Expoacre
Foto: Gabriel Souza

A penúltima noite de Expoacre 2026, no último sábado (08), teve como fechamento a, já tradicional, festa Tribe Beat com a atração Cat Dealers na Arena de Shows.

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Formado pelos irmãos Lugui e Pedrão, o Cat Dealers está entre os 100 maiores projetos de música eletrônica do mundo e acumula milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Com passagens por grandes eventos e palcos nacionais e internacionais, o duo retorna ao Acre para comandar uma das atrações da penúltima noite da Expoacre 2026.

Confira a galeria de fotos da Tribe Beat na penúltima noite de Expoacre 2026, de Gabriel Souza, cedidas para o ContilNet:

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