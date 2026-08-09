A Expoacre 2026 chega ao último dia neste domingo (9), com uma programação que começa pela manhã e segue até a madrugada. O principal destaque é o show de Bruno & Marrone, marcado para as 22h, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.
A programação começa às 9h, com a vaquejada. A partir das 18h, serão abertos os estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento. No mesmo horário, também será realizada a programação de motocross.
Às 22h, Bruno & Marrone sobem ao palco para encerrar a programação de shows da Expoacre 2026.
Os estandes serão fechados à meia-noite. Já o encerramento oficial da feira está previsto para as 3h da madrugada.
Confira os horários do último dia:
- 9h: Vaquejada;
- 18h: Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
- 18h: Motocross;
- 22h: Show de Bruno & Marrone;
- 0h: Fechamento dos estandes;
- 3h: Encerramento oficial da Expoacre 2026.