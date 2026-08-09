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Bruno & Marrone encerram Expoacre 2026 neste domingo; veja programação

Dupla sertaneja se apresenta às 22h no último dia da feira, que também terá vaquejada e motocross

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Bruno & Marrone encerram Expoacre 2026 neste domingo; veja programação
Legenda para foto: Bruno & Marrone encerram a programação de shows da Expoacre 2026 neste domingo (9), com apresentação marcada para as 22h/Foto: Reprodução

A Expoacre 2026 chega ao último dia neste domingo (9), com uma programação que começa pela manhã e segue até a madrugada. O principal destaque é o show de Bruno & Marrone, marcado para as 22h, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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A programação começa às 9h, com a vaquejada. A partir das 18h, serão abertos os estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento. No mesmo horário, também será realizada a programação de motocross.

Às 22h, Bruno & Marrone sobem ao palco para encerrar a programação de shows da Expoacre 2026.

Os estandes serão fechados à meia-noite. Já o encerramento oficial da feira está previsto para as 3h da madrugada.

Confira os horários do último dia:

  • 9h: Vaquejada;
  • 18h: Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
  • 18h: Motocross;
  • 22h: Show de Bruno & Marrone;
  • 0h: Fechamento dos estandes;
  • 3h: Encerramento oficial da Expoacre 2026.
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