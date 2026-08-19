O fenômeno também deve atingir Rondônia e o extremo sul do Amazonas

Previsão é do Climatempo/Foto: ContilNet

Uma nova friagem deve avançar pelo Acre a partir desta quarta-feira (19), provocando queda nas temperaturas e deixando as noites, madrugadas e primeiras horas da manhã mais frias no estado. A previsão é do Climatempo.

A mudança no tempo está associada à chegada de uma massa de ar frio de origem polar que avança pelo interior da América do Sul e alcança o sudoeste da Amazônia. O fenômeno também deve atingir Rondônia e o extremo sul do Amazonas.

Segundo a previsão, o ar frio começa a se espalhar pelo Acre e Rondônia nesta quarta e permanece influenciando a região ao longo de quinta-feira (20). A entrada da massa de ar é favorecida pela mudança na direção dos ventos, que passam a soprar de sul.

Frio deve continuar até o fim de semana

No Acre, a queda nas temperaturas já pode ser percebida nesta quarta-feira, com as menores marcas podendo ocorrer durante a noite.

Na quinta, o estado continua sob influência do ar frio. O fluxo de ventos de sul deve permanecer atuando também na sexta-feira (21) e no sábado (22), mantendo as madrugadas e manhãs mais frias.

Apesar do frio nas primeiras horas do dia, as temperaturas devem subir durante as tardes. A diferença entre as temperaturas mínimas e máximas tende a aumentar, provocando uma maior amplitude térmica.

Friagem pode trazer chuva isolada

A chegada do ar frio não significa que o tempo ficará completamente seco em todo o estado. De acordo com o Climatempo, há possibilidade de chuva isolada em áreas do Acre e do Amazonas, inclusive com chance de episódios pontualmente mais fortes.

Na sexta-feira, a previsão indica possibilidade de chuva isolada principalmente no centro-oeste do Acre e no oeste do Amazonas.

Por que o Acre sente a friagem?

A friagem ocorre quando uma massa de ar frio consegue avançar pelo interior do continente e alcançar áreas do sul e oeste da Amazônia.

Neste episódio, a circulação atmosférica cria um corredor de ventos vindos do sul, transportando o ar frio para o Acre, Rondônia e o sul do Amazonas.

Mesmo distante das regiões do Sul do país onde as massas de ar polar costumam provocar quedas mais intensas de temperatura, o sudoeste da Amazônia sente os efeitos da mudança, principalmente durante as noites, madrugadas e manhãs.

Enquanto Acre e Rondônia enfrentam a friagem, outras áreas da Região Norte devem continuar com tempo quente e seco. No centro-sul do Pará e no Tocantins, a previsão aponta predomínio de calor, tempo seco e umidade baixa.

Conteúdo Original / Fonte: Climatempo