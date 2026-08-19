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Mailza visita mercado na Baixada da Sobral e almoça com apoiadores

Mailza aparece aproveitando comidas tradicionais acreanas

Por Redação ContilNet
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Mailza almoçou no Mercado da Semsur
Mailza almoçou no Mercado da Semsur/Foto: Reprodução

A governadora e candidata à reeleição, Mailza Assis (PP), visitou um dos mercados municipais da capital e se reuniu com apoiadores para um almoço, nesta quarta-feira (19), em Rio Branco, em uma pensão no Mercado da Semsur, na Baixada da Sobral.

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Acompanhada de Madson Cameli e do candidato a deputado federal, Ney Amorim, além de apoiadores, Mailza aparece aproveitando comidas tradicionais acreanas, como bife acebolado e peixe frito.

Além do almoço, Mailza tem outras agendas nesta quarta, como a gravação de programa eleitoral, às 15h, inauguração do comitê de Fábio Rueda, às 17h, e reunião com o estrategista da campanha, às 19h.

 

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