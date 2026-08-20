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Governo federal reconhece situação de emergência por seca em todo o Acre

Portaria publicada no Diário Oficial da União oficializa suporte nacional diante do agravamento da estiagem no estado

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Governo federal reconhece situação de emergência por seca em todo o Acre
Rio Acre atPortaria nº 2.659, da Defesa Civil Nacional, foi publicada no Diário Oficial da União/Foto: ContilNet

O governo federal, por intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, formalizou o reconhecimento de situação de emergência em todos os 22 municípios do estado do Acre em razão da severidade da seca. A decisão consta da Portaria nº 2.659, assinada pelo secretário Wolnei Wolff Barreiros e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

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A medida abrange a totalidade do território acreano: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

A decretação federal baseia-se na homologação prévia efetuada pelo governo estadual por meio do Decreto nº 11.932, publicado em 31 de julho. O ato administrativo busca desburocratizar o repasse de recursos financeiros da União para ações de assistência humanitária, suporte ao abastecimento de água e socorro à população atingida pela escassez hídrica.

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