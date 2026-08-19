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“Dinheiro está na conta”: Adailton cobra pagamento em Xapuri

Recurso alcança mais de 150 servidores

Por Dry Alves, ContilNet
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“Dinheiro está na conta”: Adailton cobra pagamento em Xapuri
Deputado convoca servidores para cobrança/Foto: Reprodução

O deputado estadual Adailton Cruz afirmou que um recurso superior a R$ 170 mil, destinado ao pagamento de uma Bolsa Qualificação aos servidores municipais da Saúde de Xapuri, está disponível na conta da prefeitura desde 22 de junho. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar cobrou a gestão do prefeito Maxsuel Maia pela liberação do benefício.

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Segundo Adailton, a emenda parlamentar foi destinada a pedido do vereador Jean e deve beneficiar mais de 150 trabalhadores da rede municipal de Saúde. O recurso tem finalidade específica e, conforme o deputado, deverá ser utilizado na concessão de uma bonificação vinculada à qualificação profissional.

“Desde o dia 22 de junho o dinheiro está na conta da Prefeitura de Xapuri. Se ainda não foi pago e não está no bolso do servidor, é porque o prefeito e a equipe dele ainda não pagaram”, declarou.

O parlamentar afirmou que a iniciativa busca reconhecer o trabalho desempenhado pelos profissionais e, ao mesmo tempo, incentivar a participação em cursos de capacitação.

“Pela primeira vez na história, a pedido do nosso vereador Jean, mandamos uma emenda para vocês. São mais de R$ 170 mil destinados aos servidores municipais da Saúde de Xapuri, para serem pagos como Bolsa Qualificação”, afirmou.

Adailton também convidou os servidores para participarem de uma mobilização na próxima terça-feira (25), na Câmara Municipal de Xapuri. A proposta é cobrar esclarecimentos e uma previsão para o pagamento do benefício.

“O dinheiro que está na conta é para vocês. Agora só falta o prefeito pagar. Por isso, junto com o vereador Jean, convido os servidores para estarem na Câmara Municipal, na próxima terça-feira, para cobrarmos o pagamento desse recurso, que é carimbado”, reforçou.

No vídeo, o vereador agradeceu ao deputado pela destinação da emenda e afirmou que o recurso poderá beneficiar os trabalhadores e melhorar o atendimento prestado à população.

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“Meu deputado, muito obrigado por ter destinado essa emenda, que com certeza será de grande benefício para a população de Xapuri e para os funcionários da Saúde”, declarou.

A destinação dos R$ 170 mil havia sido anunciada por Adailton durante uma visita ao município, em junho. A emenda integra uma iniciativa voltada à implantação da Bolsa Qualificação para trabalhadores das redes municipais de Saúde. Projetos semelhantes também foram destinados a Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Jordão e Cruzeiro do Sul.

Até a publicação desta matéria, a Prefeitura de Xapuri não havia divulgado posicionamento público sobre a cobrança feita pelo deputado. O espaço permanece aberto para manifestação.

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