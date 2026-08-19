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Homem é preso suspeito de tentar abusar de criança de 5 anos no Acre

A criança teria relatado à mãe que o homem fez investidas de natureza sexual

Por José Halif, ContilNet
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O caso será investigado pelas autoridades competentes
O caso será investigado pelas autoridades competentes | Foto: Ascom

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira (18), em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, suspeito de uma tentativa de estupro de vulnerável envolvendo uma criança de 5 anos. O caso foi registrado no Ramal da Serraria.

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Segundo o relato apresentado à Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber uma denúncia sobre uma possível ocorrência no local. Ao chegar ao endereço, os policiais conversaram com a mãe da criança, que relatou que a filha estaria sozinha na residência quando um familiar teria entrado no imóvel.

Ainda conforme o depoimento, a criança teria relatado à mãe que o homem fez investidas de natureza sexual e ofereceu dinheiro. De acordo com o relato, o suspeito teria tentado levar a menina para outro cômodo à força, mas a mãe interveio e impediu que a situação prosseguisse.

Diante das informações, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e iniciaram o deslocamento até a Delegacia de Polícia Civil. Durante o trajeto pelo Ramal da Serraria, a viatura acabou atolando, sendo necessário solicitar apoio.

O policial civil Michel Costa foi até o local e auxiliou na condução do suspeito até a delegacia, onde a ocorrência foi apresentada para os procedimentos cabíveis.

Segundo o termo de depoimento, o homem foi apresentado sem lesões aparentes e teve seus direitos constitucionais preservados.

O caso será investigado pelas autoridades competentes. Por envolver uma criança, a identidade da vítima e qualquer informação que possa permitir sua identificação são preservadas.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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