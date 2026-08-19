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Candidato do PT no Acre, padre lança vaquinha para ajudar a custear campanha

Menezes disputa uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nas eleições de 2026

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Candidato do PT no Acre, padre lança vaquinha para ajudar a custear campanha
Menezes disputa uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nas eleições de 2026/Foto: reprodução

Candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o padre Antônio Menezes iniciou uma campanha de arrecadação para ajudar a financiar as despesas de sua candidatura nas eleições deste ano.

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Ao divulgar a iniciativa nas redes sociais, o candidato afirmou que a campanha tem sido construída com a participação de apoiadores e sem uma grande estrutura financeira.

Segundo Menezes, embora conte com pessoas que colaboram de diferentes maneiras, ainda existem despesas necessárias para ampliar o alcance da candidatura pelo estado.

“Não há grandes estruturas e nem apoio de políticos ou familiares ricos – que eu nem tenho. Sou eu e vocês, juntos, de mãos dadas, construindo todo esse processo com muita garra e desejo de mudança”, escreveu.

Menezes disputa uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nas eleições de 2026/Foto: reprodução

Entre os gastos mencionados pelo candidato estão transporte, alimentação e produção de materiais de campanha. Menezes afirmou, inclusive, que parte desses materiais está sendo confeccionada a prazo.

LEIA TAMBÉM: “Foi um pedido meu”: padre que se filiou ao PT diz que pediu liberação à Diocese para entrar na política

Na publicação, o padre também fez um apelo para que os apoiadores interessados contribuam financeiramente com a candidatura por meio do canal de arrecadação disponibilizado pela campanha.

Antônio Menezes disputa uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nas eleições de 2026.

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