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Luto: morre Amauri Siviero, pesquisador da Embrapa Acre

Siviero deixa quatro filhos e a esposa

Por Everton Damasceno, ContilNetAtualizado
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Luto: morre Amauri Siviero, pesquisador da Embrapa Acre
esquisador da Embrapa Acre desde 1994, Amauri construiu uma trajetória acadêmica e profissional de impacto. — Foto: Reprodução

Morreu na madrugada desta segunda-feira (10) o engenheiro-agrônomo e pesquisador da Embrapa Acre, Amauri Siviero. Ele faleceu após um longo tratamento contra o câncer.

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Siviero deixa quatro filhos e a esposa, a ex-reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante.

Pesquisador da Embrapa Acre desde 1994, Amauri construiu uma trajetória acadêmica e profissional de expressivo impacto na ciência regional, com forte dedicação ao fortalecimento da agricultura familiar e ao estudo das espécies alimentares da Amazônia.

Sua formação acadêmica incluiu a graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), concluída em 1990, mestrado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP) em 1992 e doutorado em Proteção de Plantas pela Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP Botucatu em 2001.

Além de sua atuação na pesquisa, teve papel central na formação acadêmica no estado como docente do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Ocidental, vinculado à Universidade Federal do Acre (Ufac), lecionando a disciplina de Agrobiodiversidade.

Siviero também se destacou pela produção editorial voltada ao conhecimento científico local, tendo organizado obras de referência como Agroecologia no Acre (2015), Feijões do Juruá (2017), Etnobotânica e Botânica Econômica do Acre (2019) e Conservação e Tecnologias para Desenvolvimento Agrícola e Florestais do Acre (2020).

Com reconhecida experiência em agrobiodiversidade rural e urbana, conservação de recursos genéticos vegetais e fitopatologia no trópico úmido, Amauri Siviero deixa um legado fundamental para a pesquisa científica e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Velório e homenagens

Em nota de pesar, familiares e amigos comunicaram o falecimento e convidaram a comunidade para o momento de despedida, oração e homenagem à sua memória, destacando o sentimento de solidariedade para celebrar a trajetória e as contribuições deixadas por Amauri.

O velório é realizado hoje, das 16h às 21h, na Sala 01 da Funerária São Francisco, localizada na Rua Isaura Parente, nº 320, bairro Bosque, em Rio Branco.

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