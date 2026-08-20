A atividade acontece em meio à movimentação política para as eleições de 2026

A governadora do Acre e pré-candidata ao Governo do Estado, Mailza Assis (Progressistas), iniciou a manhã desta quinta-feira (20) com uma caminhada no bairro Ipê, em Rio Branco. A atividade foi realizada ao lado de corredores e teve direito até a uma pausa para água de coco durante o percurso.

O momento foi registrado nas redes sociais e mostrou Mailza acompanhando os participantes pelas ruas do bairro, em uma agenda marcada pelo contato direto com a comunidade e por um clima descontraído.

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Entre os corredores, a governadora aproveitou o percurso para conversar e interagir com os participantes. No meio da caminhada, também fez uma pausa para se refrescar com água de coco.

A atividade acontece em meio à movimentação política para as eleições de 2026. Pré-candidata ao Governo do Acre, Mailza tem ampliado sua presença em agendas públicas e buscado manter contato mais próximo com a população.