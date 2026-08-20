Passageiros passam a contar novamente com uma opção direta aos sábados

Atualmente, o preço médio encontrado para a viagem gira em torno de R$ 668,00/Foto: Reprodução

A Gol Linhas Aéreas retomou, no último sábado (15), a oferta de voos diretos entre Rio Branco, no Acre, e Porto Velho, em Rondônia. A ligação entre as duas capitais está disponível uma vez por semana, aos sábados.

As passagens para o trecho já podem ser encontradas nos canais de venda da companhia aérea. A operação sem escalas também aparece disponível em plataformas de pesquisa de passagens.

Atualmente, o preço médio encontrado para a viagem gira em torno de R$ 668,00. O valor, no entanto, pode sofrer alterações de acordo com a data da compra, a procura pelo trecho e a disponibilidade de assentos.

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Com a retomada, passageiros que precisam se deslocar entre as capitais acreana e rondoniense passam a contar novamente com uma opção direta aos sábados, sem a necessidade de conexões em outros aeroportos.