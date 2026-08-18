A morte foi anunciada na madrugada desta terça-feira (18), por meio das redes sociais da artista

Morreu aos 98 anos a atriz Laura Cardoso, um dos maiores nomes da história da teledramaturgia brasileira. A morte foi anunciada na madrugada desta terça-feira (18), por meio das redes sociais da artista.

“Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, diz a publicação feita no perfil oficial da atriz.

A causa da morte não foi informada até o momento. A página de Laura Cardoso é administrada por familiares, e o bisneto da atriz, Fernando Faria, também confirmou a informação.

Nascida em São Paulo, em 13 de setembro de 1927, Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni, conhecida artisticamente como Laura Cardoso, construiu uma carreira de mais de sete décadas. Ela começou no rádio ainda na década de 1940 e esteve entre os pioneiros da televisão brasileira.

Ao longo da trajetória, Laura participou de mais de 100 produções, entre novelas, séries, filmes e outros trabalhos. Sua carreira passou por emissoras como TV Tupi, Excelsior, Record, Band, TV Cultura e Globo, onde integrou o elenco desde a década de 1980.

Entre os trabalhos que marcaram sua carreira estão personagens em novelas como “Fera Radical”, “Rainha da Sucata”, “Felicidade”, “Mulheres de Areia”, “A Viagem” e “Irmãos Coragem”. A atriz também recebeu importantes homenagens e prêmios ao longo da carreira, incluindo o Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra e a Ordem do Mérito Cultural.

Considerada uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso deixa um legado que atravessa gerações e uma das trajetórias mais longevas da televisão nacional.