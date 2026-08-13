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Motociclista é arremessado após colisão com carro em cruzamento no Acre

Imagens registradas no local mostram o momento da colisão

Por José Halif, ContilNet
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não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista.
Não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista | Foto: Reprodução

Um motociclista foi lançado para uma área de drenagem às margens da via após a motocicleta que conduzia ser atingida por um carro, em um acidente registrado no cruzamento das ruas Rego Barros e Paraíba, no bairro do Colégio, em Cruzeiro do Sul.

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Imagens registradas no local mostram o momento da colisão. Com a força do impacto, a motocicleta foi arremessada, enquanto o condutor acabou sendo lançado para fora da pista, caindo em uma área de drenagem aberta existente nas proximidades do cruzamento.

As imagens também mostram que os dois veículos trafegavam pelo cruzamento e, aparentemente, não houve redução significativa de velocidade antes da passagem pelo local. A dinâmica exata da colisão, no entanto, ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas para determinar o que provocou a colisão.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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