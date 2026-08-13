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Surto de casos de diarréia sobrecarrega hospital no interior do Acre

Hospital Dr. Sansão Gomes registrou aumento de atendimentos na última semana

Por Redação ContilNet
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Surto de casos de diarréia sobrecarrega hospital no interior do Acre
Movimentação maior tem provocado sobrecarga no serviço de saúde. — Foto: Reprodução

O aumento de pacientes com diarreia, vômitos, febre e mal-estar tem elevado a procura pelo Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá, e pressionado a capacidade de atendimento da unidade. Na última semana, o hospital registrou crescimento no número de atendimentos relacionados a sintomas compatíveis com Doença Diarreica Aguda (DDA).

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A movimentação maior tem provocado sobrecarga no serviço de saúde. Segundo as informações divulgadas, os leitos destinados à observação estão ocupados acima da capacidade, enquanto todos os leitos da pediatria estão ocupados.

A Doença Diarreica Aguda pode provocar episódios de diarreia acompanhados de outros sintomas gastrointestinais, como vômitos, além de febre e mal-estar. Em casos mais intensos, a perda de líquidos pode levar à desidratação, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.

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Diante do aumento dos atendimentos, a orientação é que a população redobre os cuidados com a água consumida e os alimentos, medidas importantes para evitar novos casos.

Cuidados para evitar a doença

Entre as principais recomendações estão o consumo de água potável ou devidamente tratada e a manutenção de caixas-d’água, recipientes e reservatórios sempre limpos, tampados e protegidos.

Também é importante lavar as mãos antes de preparar ou manipular alimentos, antes das refeições e depois de utilizar o banheiro. Frutas, verduras e outros alimentos devem ser higienizados antes do consumo, enquanto produtos crus, mal higienizados ou de procedência duvidosa devem ser evitados.

Os alimentos precisam ser mantidos adequadamente refrigerados e armazenados. Durante episódios de vômitos ou diarreia, também é recomendado evitar o compartilhamento de utensílios e objetos pessoais.

Em caso de sinais de desidratação, principalmente quando houver piora dos sintomas, a recomendação é procurar atendimento em uma unidade de saúde.

Conteúdo Original / Fonte: Extr do Acre
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