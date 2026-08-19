O chefe do Executivo municipal destacou que reestruturações em pastas são processos naturais de avaliação técnica

O reforço inicial focará em profissionais para operar maquinários pesados | Foto: ContilNet

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, reiterou a confiança na atual equipe de secretários e diretores que compõem o primeiro escalão do município, mas deixou claro que rearranjos administrativos permanecem no radar da gestão.

A afirmação foi feita nesta segunda-feira (18), durante o podcast Em Cena, do ContilNet.

O chefe do Executivo municipal destacou que reestruturações em pastas são processos naturais de avaliação técnica, visando sempre a eficiência das entregas para a população.

“As mudanças podem ocorrer a qualquer tempo, a qualquer momento, né? Por enquanto, a gente tem uma confiança muito grande na equipe pelo trabalho que vem sendo feito e não tenho nenhum tipo de queixa diretamente da equipe atual. Lógico que essas avaliações são feitas de forma constante. A melhoria é natural e às vezes uma mudança pode ocorrer não pelo nosso desejo, mas por decisão ou oportunidade do próprio secretário”, destacou.

“Nada está definido pontualmente agora, mas, dentro de uma constante avaliação da gestão, nosso objetivo principal é o resultado para as pessoas em primeiro lugar”, ressaltou o prefeito.

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom