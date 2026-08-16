Mulheres são 34% dos candidatos à Assembleia Legislativa do Acre

Mulheres ampliam presença na disputa pela Aleac/Foto: Reprodução

As mulheres representam 34,3% das candidaturas apresentadas para a disputa pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nas eleições de 2026. Levantamento realizado com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) identificou 81 mulheres entre os 236 pedidos de registro para o cargo de deputado estadual.

Enquanto as candidaturas femininas somam 81 registros, os homens aparecem com 155, o equivalente a 65,7% do total. Os números consideram os dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral até as 12h30 deste domingo (16).

A participação das mulheres supera o percentual mínimo de 30% exigido pela legislação para as eleições proporcionais. A regra obriga partidos e federações a preencherem esse patamar com candidaturas femininas nas disputas para as câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Legislativa do Distrito Federal e Câmara dos Deputados.

PDT lidera número de candidaturas femininas

Entre os partidos que disputam vagas na Aleac, o PDT aparece com o maior número de mulheres: são nove candidatas. Novo e PL vêm em seguida, com oito registros femininos cada.

O PP apresenta sete candidatas. MDB, Podemos, PSD, PSDB e Republicanos possuem seis mulheres em suas respectivas chapas.

O União Brasil e o PT registraram quatro candidatas cada. Cidadania, PRD e PSB aparecem com duas mulheres. Já PCdoB, PSOL, PV, Rede e Solidariedade possuem uma candidatura feminina cada.

Confira a distribuição:

PDT: 9;

Novo: 8;

PL: 8;

PP: 7;

MDB: 6;

Podemos: 6;

PSD: 6;

PSDB: 6;

Republicanos: 6;

PT: 4;

União Brasil: 4;

Cidadania: 2;

PRD: 2;

PSB: 2;

PCdoB: 1;

PSOL: 1;

PV: 1;

Rede: 1;

Solidariedade: 1.

Registros ainda serão analisados

Os números se referem aos pedidos de registro apresentados à Justiça Eleitoral e ainda podem sofrer alterações. As candidaturas passam por análise antes de serem consideradas definitivamente aptas para a disputa.

Durante esse processo, a Justiça Eleitoral verifica documentos, condições de elegibilidade e possíveis causas de inelegibilidade. Também podem ocorrer renúncias, substituições, indeferimentos ou recursos.

O prazo para o registro das candidaturas terminou neste sábado (15), mas os tribunais eleitorais ainda estão processando os pedidos encaminhados pelos partidos. Por isso, a quantidade de homens e mulheres poderá ser atualizada nos próximos dias.

Cota prevê participação mínima de mulheres

A legislação eleitoral determina que cada partido ou federação preencha o mínimo de 30% e o máximo de 70% das candidaturas com pessoas de cada sexo nas eleições proporcionais.

Além da reserva de candidaturas, as campanhas femininas devem receber recursos e tempo de propaganda em proporção ao número de mulheres lançadas. Caso uma legenda registre 40% de candidatas, por exemplo, o percentual destinado às campanhas femininas também deverá acompanhar essa participação.

A apresentação de candidaturas fictícias apenas para alcançar o percentual obrigatório pode configurar fraude à cota de gênero. Se a irregularidade for reconhecida pela Justiça, a chapa envolvida poderá ter votos anulados e diplomas cassados.

Apesar de formarem pouco mais de um terço dos nomes na disputa pela Aleac, as mulheres seguem em menor número do que os homens. As eleições de 2026 definirão quantas das 81 candidatas conseguirão transformar a participação na campanha em representação efetiva no Legislativo acreano.

Os dados foram extraídos da base oficial de candidaturas do TSE