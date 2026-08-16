Nicolau Júnior destaca fé na Procissão de Nossa Senhora da Glória

Presidente da Aleac acompanhou celebração religiosa em Cruzeiro do Sul

Nicolau acompanhou procissão no Juruá/Foto: Reprodução

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), participou da Procissão de Nossa Senhora da Glória, realizada neste sábado (15), em Cruzeiro do Sul.

Durante a celebração, o parlamentar destacou a quantidade de pessoas presentes e a importância religiosa e tradicional do evento para o município.

“Gente, essa festa maravilhosa, essa festa religiosa e tradicional aqui de Cruzeiro do Sul. É muita gente, muita fé, pedindo proteção a Deus. É a festa de Nossa Senhora da Glória”, declarou.

Nas redes sociais, Nicolau também pediu proteção para os fiéis e suas famílias. “Que, pela intercessão de Maria, Deus abençoe nossas vidas e nossas famílias”, escreveu.

Natural de Cruzeiro do Sul, o deputado afirmou que acompanha a tradição desde a infância. A procissão encerra o Novenário de Nossa Senhora da Glória e reúne anualmente milhares de devotos nas ruas da cidade.