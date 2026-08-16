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Lula volta à Vila Euclides após quase 50 anos e lança campanha

Estádio marcou a ascensão política do presidente durante greves no ABC

Por Dry Alves, ContilNetAtualizado
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Lula volta à Vila Euclides após quase 50 anos e lança campanha
Lula voltou ao palco de greves históricas/Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou neste domingo (16) ao Estádio Primeiro de Maio, a antiga Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP), para realizar o primeiro ato oficial da campanha à reeleição.

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O local foi escolhido pelo significado histórico. No fim da década de 1970, o estádio recebeu grandes assembleias de metalúrgicos lideradas por Lula durante a ditadura militar. As mobilizações projetaram nacionalmente o então sindicalista e contribuíram para a criação do Partido dos Trabalhadores.

“Que emoção voltar à Vila Euclides quase 50 anos depois. Obrigado, Brasil, por me permitir voltar ao lugar onde tudo começou”, escreveu Lula nas redes sociais.

O ato reuniu militantes, dirigentes partidários e representantes de movimentos sociais. Também participaram o vice-presidente e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSB), a primeira-dama Janja da Silva e outros aliados.

A campanha adotou o slogan “O Brasil pronto para mais” e usou a frase “Onde tudo começou” para associar a disputa de 2026 à trajetória sindical e política do presidente.

Durante o evento, Lula relembrou episódios pessoais, criticou adversários e informou que pretende apresentar seu plano de governo em até 15 dias.

Segundo estimativas divulgadas pela imprensa, entre 20 mil e 30 mil pessoas acompanharam o lançamento da campanha no estádio.

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