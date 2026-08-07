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Estreando na feira, Gastronomia do Sebrae faz sucesso na Expoacre

Vitrine gastronômica leva produtos regionais e nacionais para a capital acreana

Por Redação ContilNetAtualizado
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Estreando na feira, Gastronomia do Sebrae faz sucesso na Expoacre
Vitrine Gastronômica reúne dez empreendedores locais com produtos que valorizam os sabores e a identidade acreana/Foto: ContilNet

Quem passa pelo espaço Sebrae encontra de tudo um pouco, inclusive experimentar sabores de todo o Norte na Vitrine Gastronômica. Nesta sexta-feira (07), Sônia Caroline, organizadora do espaço fala para o ContilNet sobre um dos pontos de maior sucesso da instituição este ano.

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Iguarias regionais, como tacacá, biscoitos de castanha e empadas, estão entre as opções apresentadas ao público/Foto: ContilNet

“Esta tem sido uma experiência memorável. É o nosso primeiro ano realizando a “Vitrine Gastronômica”, um espaço que reúne dez empreendedores locais”, afirma Caroline.

A curadoria abrange desde produtores de iguarias regionais, como o tacacá, biscoitos de castanha e empadas, até aqueles que apresentam inovações, como é o caso dos nossos queijos artesanais. O objetivo central é valorizar a identidade acreana e atrair a atenção do público para a riqueza da nossa regionalidade.

Sônia Caroline, organizadora da Vitrine Gastronômica, destaca o sucesso do espaço Sebrae na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

“Todas as noites, contamos com a presença de um chef na nossa cozinha show, que prepara pratos típicos utilizando insumos locais, como o cupuaçu e o tucupi, explorando as potencialidades da nossa culinária”, revela Caroline sobre uma das ativações do espaço.

Queijos artesanais estão entre as novidades que chamam a atenção dos visitantes no espaço do Sebrae/Foto: ContilNet

O começo de tudo

Após o sucesso da primeira edição realizada na ExpoJuruá, o Sebrae trouxe este projeto para Rio Branco com o propósito estratégico de proporcionar visibilidade aos pequenos empresários locais e fortalecer a comercialização de seus produtos.

Espaço Sebrae funciona neste sábado e domingo, das 18h às 22h, com degustações e produtos de empreendedores acreanos/Foto: ContilNet

A aceitação do público tem sido expressiva, segundo a entrevistada; os visitantes têm participado ativamente das degustações e prestigiado o trabalho dos nossos expositores.

Cozinha show recebe chefs todas as noites para preparar pratos típicos com ingredientes da região/Foto: ContilNet

“Gostaria de estender um convite a todos que estiverem pelo parque: venham conhecer o Espaço Sebrae. Estaremos funcionando no sábado e no domingo, das 18h às 22h. Será um prazer recebê-los para degustar nossas iguarias”, convida Caroline.

Veja o vídeo:

 

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