Campanha reuniu profissionais parceiros em noite de confraternização, brindes e premiação no Espaço Indústria

Pintor recebe a motocicleta 0 km durante evento da Amazon Tintas na Expoacre/Foto: ContilNet

A noite deste sábado (8) foi de festa e emoção no estande da Amazon Tintas, no Espaço Indústria da Expoacre 2026. A empresa realizou o encerramento da campanha “Moto Zero KM”, promovida pelo Clube de Pintores Parceiros Amazon Tintas, reunindo profissionais da pintura para uma noite de confraternização, reconhecimento e premiações.

Além de um coffee break e do sorteio de diversos brindes exclusivos, o momento mais aguardado da programação foi o sorteio da motocicleta 0 km. O grande ganhador da campanha foi Célio Lira, que recebeu a premiação durante o evento.

A campanha foi criada como forma de valorizar os pintores parceiros da Amazon Tintas e reconhecer a participação dos profissionais que trabalham diariamente com os produtos da marca.

A proprietária da Amazon Tintas, Geovana Lima, destacou que a programação também foi pensada para aproximar a empresa do público que visita a maior feira agropecuária do Acre.

“Essa noite é muito especial para nós. É uma forma de agradecer aos nossos pintores parceiros por toda a confiança e parceria. E a gente também preparou uma surpresa para o público geral: teremos um sorteio de R$ 1 mil em compras na Amazon Tintas, então quem está visitando a Expoacre também pode participar e concorrer”, afirmou Geovana.

Com o sorteio da moto 0 km e a entrega de outros brindes, a noite terminou em clima de comemoração entre a equipe da empresa, pintores parceiros e visitantes da feira.

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet