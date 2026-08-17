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No Acre, suspeito de furtar gado arromba porteira com Hilux e foge para o rio

A ação foi coordenada pelo delegado Rêmulo Diniz, que esteve pessoalmente na operação

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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No Acre, suspeito de furtar gado arromba porteira com Hilux e foge para o rio
CEDIDA

A Polícia Civil de Sena Madureira apreendeu, na tarde desta segunda-feira (17), uma caminhonete Hilux que seria utilizada por um homem investigado por suposto envolvimento no furto de gado na região do Cassirian, no km 25 da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco.

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A ação foi coordenada pelo delegado Rêmulo Diniz, que esteve pessoalmente na operação. Apesar das diligências realizadas, o principal suspeito ainda não foi localizado pelas equipes policiais.

A investigação teve início após funcionários de uma propriedade rural perceberem, na última quinta-feira, o desaparecimento de algumas cabeças de gado. Durante as buscas, eles teriam encontrado 15 animais no curral de uma propriedade vizinha, todos com a marca pertencente ao proprietário que comunicou o caso à polícia.

Segundo o relato apresentado à Polícia Civil, o homem inicialmente teria negado qualquer participação no desaparecimento dos animais. No entanto, durante a conversa com os funcionários, teria admitido que havia marcado os bois e afirmado que entraria em contato com o verdadeiro proprietário para resolver a situação.

Ainda conforme as informações repassadas à autoridade policial, os funcionários tentaram impedir que o suspeito deixasse o local, fechando o portão da propriedade. O homem, porém, teria utilizado a caminhonete para arrombar a passagem e fugido em direção ao rio Purus. O veículo acabou sendo abandonado posteriormente e foi localizado pelas equipes policiais.

A Polícia Civil trabalha ainda com a possibilidade de que outros animais pertencentes a terceiros estejam na propriedade do investigado. Também há relatos de que situações semelhantes já teriam ocorrido anteriormente, circunstâncias que deverão ser apuradas durante o andamento do inquérito.

O gado recuperado representa um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 50 mil caso os animais não fossem encontrados.

As investigações continuam com o objetivo de localizar o suspeito, esclarecer a procedência dos animais e reunir elementos que possam subsidiar a adoção das medidas legais cabíveis.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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