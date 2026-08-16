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Polícia Militar apreende pistola na zona rural de Sena Madureira

Denúncia levou a PM até a arma na mata

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Polícia Militar apreende pistola na zona rural de Sena Madureira
Pistola e munições foram apreendidas/Foto: Reprodução

A Polícia Militar, por meio do 8º Batalhão de Polícia Militar (8ºBPM), apreendeu na manhã deste domingo (16) uma pistola e munições intactas durante uma ocorrência registrada no ramal da Liberdade, na região do rio Macauã, zona rural de Sena Madureira.

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Segundo informações, a equipe policial recebeu uma denúncia indicando que uma arma de fogo estaria escondida em uma área de mata. Diante das informações, os policiais realizaram diligências na região e localizaram o armamento. Além da pistola, foram encontradas munições intactas, que foram recolhidas e encaminhadas para os procedimentos cabíveis.

Ninguém foi preso durante a ocorrência. A identificação do proprietário da arma e as circunstâncias relacionadas ao seu armazenamento deverão ser investigadas pela Polícia Civil.

A apreensão representa mais uma ação das forças de segurança no combate à circulação ilegal de armas de fogo na zona rural do município.

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