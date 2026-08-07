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Prefeitura e CDL promovem Rio Branco Street Music durante a Expoacre

O evento representa uma oportunidade de incentivar os músicos e fortalecer a cultura da capital

Por Redação ContilNetAtualizado
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Prefeitura e CDL promovem Rio Branco Street Music durante a Expoacre
Prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, e do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Marcelo Moura/Foto: ContilNet

A música e a cultura de Rio Branco foram contemplados e homenageados na Expoacre 2026 com a realização do Rio Branco Street Music, evento que reuniu artistas locais em uma programação voltada à valorização dos talentos da capital acreana.

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A iniciativa contou com a participação do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, e do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Marcelo Moura, que atuaram como entusiastas da realização do evento. Também estiveram presentes os vereadores Bruno Moraes e Joabre Lira, além de artistas locais.

Para Alysson Bestene, o evento representa uma oportunidade de incentivar os músicos e fortalecer a cultura da capital. O prefeito destacou a parceria com Marcelo Moura e ressaltou a importância de criar espaços para que os artistas possam apresentar seus trabalhos.

Prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene/Foto: ContilNet

“Nós temos bons profissionais, quadros exemplares aqui da música acreana, e o Marcelo reuniu tudo isso. E aqui na Expoacre nada mais simbólico do que a gente lançar esse momento, de ter esses músicos, esses profissionais aqui nesse ambiente”, afirmou.

O espaço montado para o evento também reproduziu elementos da Praça da Revolução, um dos principais pontos históricos e culturais de Rio Branco. Segundo o prefeito, a ideia é utilizar a experiência como referência para futuras ações culturais na praça, especialmente aos finais de semana.

“Essa adaptação aqui a gente pode levar para os finais de semana na nossa Praça da Revolução, em parceria com a CDL”, explicou Alysson.

O prefeito também afirmou que a proposta é ampliar o incentivo aos músicos locais por meio da Fundação Garibaldi Brasil e destacou a necessidade de aproximar as famílias dos espaços públicos e da história cultural de Rio Branco.

“Que a gente puder apoiar a cultura de Rio Branco através da música, dos músicos locais, a gente vai fazer. E esse é um exemplo. Podemos dizer que é o pontapé inicial”, declarou.

Com a presença de artistas e representantes do poder público e do setor empresarial, o Rio Branco Street Music marcou a Expoacre como um espaço de valorização da produção cultural local e abriu a possibilidade de novas edições em outros pontos da capital.

Veja o vídeo:


 

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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