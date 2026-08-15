Procissão de Nossa Senhora da Glória reúne 50 mil pessoas em Cruzeiro 

Bispo diocesano fez apelo público para que o período eleitoral seja marcado por respeito e tolerância/ Foto: ContilNet

A tradicional Procissão de Nossa Senhora da Glória reuniu uma multidão pelas ruas de Cruzeiro do Sul neste sábado (15), em um dos momentos mais importantes da programação religiosa do município. Segundo a Polícia Militar, entre 45 mil e 50 mil pessoas participaram da caminhada, que transcorreu sem registro de acidentes ou ocorrências graves.

Entre os participantes estava Lírio Dias de Andrade, de 72 anos, que acompanha a procissão desde a década de 1970. Para ele, a caminhada representa um momento de renovação da fé. O aposentado também contou que, no passado, fez uma promessa a Nossa Senhora durante um período difícil de sua vida e atribui à fé a mudança que conseguiu alcançar.

“Eu bebia todo dia, todo dia eu bebia. Eu pedia a Nossa Senhora para melhorar a minha vida e melhorou. Tudo deu certo. Até agora, graças a Deus, eu não tenho mais vontade de beber.”

A governadora Mailza Assis também participou da procissão e destacou a importância do evento para a religiosidade, a cultura e a economia da região. “É um momento que expressa a religiosidade, mas também valoriza a cultura e a história de Cruzeiro do Sul, de toda a região do Juruá”, afirmou.

Para o bispo Flávio, a grande participação popular demonstra a força da fé e da devoção a Nossa Senhora. Ele destacou que a mensagem central da celebração é aproximar os fiéis de Jesus e também defendeu que o período eleitoral seja marcado pelo respeito e pela paz.

“Que cada um defenda suas ideias, seu candidato, mas sem criar inimizade com os outros. Os outros são adversários políticos, são de outra coligação, mas depois de passar a eleição, gente, a vida continua.”

Segurança e trânsito

A grande movimentação exigiu um planejamento especial das forças de segurança e dos órgãos de trânsito. O comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, major Abraão Silva, informou que o policiamento contou com diferentes modalidades operacionais e que o evento terminou sem acidentes de trânsito envolvendo veículos ou pedestres.

Segundo ele, a estimativa inicial de público foi superada, chegando a aproximadamente 45 mil a 50 mil participantes.

O secretário municipal de Trânsito, Jonas Saraiva, explicou que cerca de 50 agentes trabalharam exclusivamente na organização do trânsito. Algumas ruas foram interditadas durante o percurso, mas vias alternativas foram mantidas para garantir o deslocamento de quem não participava da procissão.

Com fé, tradição e grande participação popular, a Procissão de Nossa Senhora da Glória mais uma vez marcou o calendário de Cruzeiro do Sul, reunindo moradores, visitantes e fiéis de diferentes localidades em uma demonstração de devoção que atravessa gerações.