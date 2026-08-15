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É hoje! Manu Bahtidão é atração principal da ExpoQuinari neste sábado

À meia-noite, Manu Bahtidão assume o palco com o show nacional da programação

Por Juan Vinícius, ContilNet
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É hoje! Manu Bahtidão é atração principal da ExpoQuinari neste sábado
À meia-noite, Manu Bahtidão assume o palco com o show nacional da programação/Foto: reprodução

A cantora Manu Bahtidão sobe ao palco da ExpoQuinari neste sábado (15) como a principal atração musical da noite. O show nacional está previsto para começar à meia-noite e integra a programação da feira, que também terá rodeio, cavalgada e apresentação de artista regional.

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As atividades começam às 14h, com a cavalgada. Às 17h, os portões serão abertos para receber o público.

A arena também será destaque neste sábado. A segunda noite de rodeio está marcada para as 18h30. Antes da apresentação de Manu Bahtidão, o cantor Jadson Santos comanda o show regional, a partir das 22h.

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À meia-noite, Manu Bahtidão assume o palco com o show nacional da programação deste sábado. O encerramento das atividades está previsto para as 3h.

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