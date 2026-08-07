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Projeto Cidadão faz 30 anos com 82 mil atendimentos e casamento coletivo

Projeto Cidadão percorre os municípios do Acre levando serviços essenciais à população

Por Redação ContilNetAtualizado
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Projeto Cidadão faz 30 anos com 82 mil atendimentos e casamento coletivo
Casal oficializou união na Expoacre/Foto: ContilNet

O Projeto Cidadão, iniciativa do Poder Judiciário do Acre que completa 30 anos de atuação, já contabiliza cerca de 2,4 mil casamentos realizados ao longo de sua história. O número foi destacado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, durante o casamento coletivo realizado nesta sexta-feira (7), que reúne 235 casais.

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Segundo o desembargador, a realização do casamento coletivo representa também a união entre diferentes instituições públicas para ampliar o acesso da população aos serviços de cidadania.

“Essa união entre as instituições, Poder Executivo, o Estado e o Poder Judiciário, tem levado a verdadeira cidadania a todas as pessoas que buscam os serviços do Estado”, destacou Laudivon.

Casais durante casamento coletivo/Foto: ContilNet

Além dos casamentos, o Projeto Cidadão já alcançou a marca de 82 mil atendimentos em suas ações realizadas pelo Acre. Para o presidente do TJ, os números demonstram a importância da iniciativa, especialmente para pessoas que mais precisam ter acesso aos serviços públicos.

“Isso é um número expressivo, significa que aquelas pessoas que mais precisam estão sendo atendidas e que o Estado está presente, o Judiciário está presente”, afirmou.

Desembargador Laudivon Nogueira/Foto: ContilNet

Projeto permanente

Criado há três décadas, o PDe acordo com Laudivon Nogueira, a iniciativa deixou de ser apenas uma ação pontual e passou a funcionar como um programa permanente do Judiciário.

“O Projeto Cidadão não só continua, agora ele é um programa, ou seja, ele é permanente e vai continuar de forma sempre atuante em todos os municípios do Estado do Acre”, afirmou.

A edição desta sexta-feira reúne 235 casais em uma cerimônia coletiva, realizada em parceria com os cartórios e o Governo do Estado. A solenidade é conduzida pela juíza Luana Campos e conta com a participação de autoridades estaduais e do Tribunal de Justiça.

Para os casais, a iniciativa representa a oportunidade de oficializar a união em uma celebração coletiva. Para as instituições envolvidas, os números apresentados ao longo dos 30 anos reforçam a dimensão do projeto na promoção do acesso à cidadania em diferentes regiões do Acre.

Veja o vídeo:

 

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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