Partido afirma que valor correto é de R$ 1,695 milhão e diz que Justiça Eleitoral já foi acionada para corrigir cadastro de Pedro Pascoal e Patrícia Parente

Partido afirma que valor correto é de R$ 1,695 milhão e também solicita correção do patrimônio declarado por Patrícia Parente/Foto: Reprodução

A Executiva Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) divulgou uma nota de esclarecimento nesta segunda-feira (10) para informar que houve erro material de digitação no preenchimento dos valores referentes ao patrimônio declarado por candidatos da sigla à Justiça Eleitoral.

O caso que chamou atenção envolve o candidato a deputado federal Pedro Pascoal. Segundo o partido, o valor correto do patrimônio declarado é de R$ 1.695.000,00. Entretanto, no sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, passou a constar o montante de R$ 955,6 milhões.

De acordo com o PSDB, o erro ocorreu durante o preenchimento das informações. A assessoria jurídica da campanha de Pedro Pascoal já protocolou uma petição junto à Justiça Eleitoral solicitando a retificação dos dados.

A mesma situação ocorreu no registro da candidata Patrícia Parente. Conforme a nota, o patrimônio correto declarado por ela é de R$ 1.378.000,00. O partido informou que o equívoco também já foi comunicado à Justiça Eleitoral, com pedido de correção das informações.

O PSDB reforçou que os casos se tratam exclusivamente de erros materiais de preenchimento e que os valores corretos deverão aparecer no sistema após o processamento das respectivas retificações.

Nota de esclarecimento na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Assessoria de Comunicação da Executiva Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) esclarece que houve erro material de digitação no preenchimento dos valores referentes ao patrimônio declarado por alguns candidatos do partido à Justiça Eleitoral.

No caso do candidato a deputado federal Pedro Pascoal, o valor correto do patrimônio declarado é de R$ 1.695.000,00, e não o montante de R$ 955,6 milhões que passou a constar no sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais. A assessoria jurídica da campanha já protocolou petição junto à Justiça Eleitoral solicitando a devida retificação.

Situação semelhante ocorreu no registro da candidata Patrícia Parente, também em razão de erro material na digitação dos valores. O patrimônio correto declarado pela candidata é de R$ 1.378.000,00. O equívoco também já foi comunicado à Justiça Eleitoral, com solicitação de correção das informações.

O Partido da Social Democracia Brasileira reforça que se tratam exclusivamente de erros materiais de preenchimento, já identificados e formalmente comunicados à Justiça Eleitoral, e que os valores corretos serão refletidos no sistema após o processamento das respectivas retificações.

Assessoria de Comunicação

Executiva Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)