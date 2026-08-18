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Novo Mercado Elias Mansour será entregue até o final do ano, diz Alysson

Alysson frisou que o atraso pontual em relação ao cronograma inicial deve-se à complexidade da montagem dos equipamentos

Por Redação ContilNet
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Novo Mercado Elias Mansour será entregue até o final do ano, diz Alysson
Foto: Redes sociais

As obras de reforma e revitalização do Mercado Elias Mansour, tradicional centro de abastecimento de Rio Branco, entraram na fase decisiva de execução.

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Durante participação no podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (18), o prefeito Alysson Bestene projetou a entrega completa da estrutura para o mês de dezembro.

Alysson frisou que o atraso pontual em relação ao cronograma inicial deve-se à complexidade da montagem dos equipamentos internos, que incluem câmaras frigoríficas modernas e mobiliário comercial padronizado.

“O Mercado Elias Mansour é o cartão-postal da nossa cidade, uma baita obra que muda aquela concepção ali do centro urbano. A obra já tá bem avançada, com mais de 70% de andamento. A gente tinha uma previsão dessa entrega em outubro, mas ainda há detalhes que precisam ser concluídos, principalmente na parte de acabamento e equipamentos. A gente não vai entregar só cimento, ferro e pintura. Vamos entregar a concepção dos móveis, a parte de eletrodomésticos, que é o caso dos freezers e das câmaras frigoríficas”, pontuou.

“Isso requer um tempo e provavelmente a gente espera estar entregando ele, pronto para uso, lá para dezembro, quem sabe a tempo de a população fazer as compras de Natal e Ano Novo”, concluiu Alysson.

Veja a entrevista na íntegra:

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