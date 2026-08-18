30 candidatos usam profissão no nome de urna/Foto: Reprodução

A disputa eleitoral no Acre traz uma característica marcante na apresentação dos candidatos perante o eleitorado: a identidade profissional estampada na urna eletrônica. Com base em um levantamento feito pelo ContilNet, 30 candidatos optaram por incorporar títulos acadêmicos, corporativos ou patentes militares aos seus nomes de campanha.

As informações estão disponíveis no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O uso de “DR.”, “professor”, “coronel” ou “delegado” associam a imagem do candidato à credibilidade de sua profissão de origem.

O grupo mais expressivo é o de profissionais da saúde e do direito que utilizam o tratamento “Dr.” ou “Dra.” antes do nome de urna. No total, 17 candidatos adotam essa nomenclatura. Para disputar o governo do Acre, o advogado Dr. Luisinho se apresenta com a abreviação “Dr.”, assim como o colega de profissão, Junior Feitosa, que disputa uma cadeira no Senado Federal. Outros advogados também usam “Dr.”, assim como médicos e um psicólogo.

Outras duas frentes que marcam forte presença nominal nas urnas acreanas são a docência e as forças de segurança. Na disputa por uma cadeira no Senado Federal, Inácio Moreira, que é professor de Ensino Fundamental, usa a profissão no nome de urna. Candidatos que concorrem a outros cargos, que são professores de ensino médio e superior, também se apresentam com o nome da profissão.

Na área da segurança pública, o candidato a vice-governador na chapa de Tião Bocalom, Sargento Adonis, usa a patente militar na urna. Além dele, a 2ª suplente na chapa de Jorge Viana, delegada Carla Britto, da Polícia Civil, também usa a profissão no nome da urna.

Médicos, advogados e outras profissões de saúde

Dr. Luisinho (candidato ao Governo) — Advogado

Dr. Junior Feitosa (candidato ao Senado) — Advogado

Dr. Fábio Rueda (candidato a deputado federal) — Médico

Dr. Raimundo Castro (candidato a deputado federal) — Médico

Dra. Kel Guimarães (candidata a deputado federal) — Médica

Dr. Silvano Santiago (candidato a deputado estadual) — Advogado

Dr. Emanuel O Corredor (candidato a deputado estadual)

Dr. Erike Railan (candidato a deputado estadual) — Advogado

Dr. Fábio Santos (candidato a deputado estadual) — Advogado

Dr. Giovanni Casseb (candidato a deputado estadual) — Médico

Dr. Júnior Nascimento (candidato a deputado estadual)

Dr. Marcelo Lopes (candidato a deputado estadual) — Psicólogo

Dr. Márcio André (candidato a deputado estadual) — Advogado

Dr. Maycon Moreira (candidato a deputado estadual) — Advogado

Dr. Pedro Benevides (candidato a deputado estadual) — Advogado

Dra. Georgia Micheletti (candidata a deputado estadual) — Médica

Dra. Michelle Melo (candidata a deputado estadual) — Médica

Professores

Professor Inacio Moreira (candidato ao Senado) — Professor de Ensino Fundamental

Pr. Prof. Clemilton (candidato a deputado federal) — Professor de Ensino Superior

Prof. Roger (candidato a deputado federal) — Servidor Público Federal

Professora Sirlene Luz (candidata a deputado federal) — Professor de Ensino Médio

Professor Paulo Henrique (candidato a deputado estadual)

Professor Valtemir (candidato a deputado estadual) — Professor de Ensino Superior

Professora Alcilene (candidata a deputado estadual) — Professor de Ensino Superior

Professora Cida (candidata a deputado estadual)

Professora Clara Bader (candidata a deputado estadual)

Professora Eliane Neres (candidata a deputado estadual) — Professor de Ensino Fundamental

Patentes Militares e Segurança Pública