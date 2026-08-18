A disputa eleitoral no Acre traz uma característica marcante na apresentação dos candidatos perante o eleitorado: a identidade profissional estampada na urna eletrônica. Com base em um levantamento feito pelo ContilNet, 30 candidatos optaram por incorporar títulos acadêmicos, corporativos ou patentes militares aos seus nomes de campanha.
As informações estão disponíveis no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O uso de “DR.”, “professor”, “coronel” ou “delegado” associam a imagem do candidato à credibilidade de sua profissão de origem.
O grupo mais expressivo é o de profissionais da saúde e do direito que utilizam o tratamento “Dr.” ou “Dra.” antes do nome de urna. No total, 17 candidatos adotam essa nomenclatura. Para disputar o governo do Acre, o advogado Dr. Luisinho se apresenta com a abreviação “Dr.”, assim como o colega de profissão, Junior Feitosa, que disputa uma cadeira no Senado Federal. Outros advogados também usam “Dr.”, assim como médicos e um psicólogo.
Outras duas frentes que marcam forte presença nominal nas urnas acreanas são a docência e as forças de segurança. Na disputa por uma cadeira no Senado Federal, Inácio Moreira, que é professor de Ensino Fundamental, usa a profissão no nome de urna. Candidatos que concorrem a outros cargos, que são professores de ensino médio e superior, também se apresentam com o nome da profissão.
Na área da segurança pública, o candidato a vice-governador na chapa de Tião Bocalom, Sargento Adonis, usa a patente militar na urna. Além dele, a 2ª suplente na chapa de Jorge Viana, delegada Carla Britto, da Polícia Civil, também usa a profissão no nome da urna.
Médicos, advogados e outras profissões de saúde
- Dr. Luisinho (candidato ao Governo) — Advogado
- Dr. Junior Feitosa (candidato ao Senado) — Advogado
- Dr. Fábio Rueda (candidato a deputado federal) — Médico
- Dr. Raimundo Castro (candidato a deputado federal) — Médico
- Dra. Kel Guimarães (candidata a deputado federal) — Médica
- Dr. Silvano Santiago (candidato a deputado estadual) — Advogado
- Dr. Emanuel O Corredor (candidato a deputado estadual)
- Dr. Erike Railan (candidato a deputado estadual) — Advogado
- Dr. Fábio Santos (candidato a deputado estadual) — Advogado
- Dr. Giovanni Casseb (candidato a deputado estadual) — Médico
- Dr. Júnior Nascimento (candidato a deputado estadual)
- Dr. Marcelo Lopes (candidato a deputado estadual) — Psicólogo
- Dr. Márcio André (candidato a deputado estadual) — Advogado
- Dr. Maycon Moreira (candidato a deputado estadual) — Advogado
- Dr. Pedro Benevides (candidato a deputado estadual) — Advogado
- Dra. Georgia Micheletti (candidata a deputado estadual) — Médica
- Dra. Michelle Melo (candidata a deputado estadual) — Médica
Professores
- Professor Inacio Moreira (candidato ao Senado) — Professor de Ensino Fundamental
- Pr. Prof. Clemilton (candidato a deputado federal) — Professor de Ensino Superior
- Prof. Roger (candidato a deputado federal) — Servidor Público Federal
- Professora Sirlene Luz (candidata a deputado federal) — Professor de Ensino Médio
- Professor Paulo Henrique (candidato a deputado estadual)
- Professor Valtemir (candidato a deputado estadual) — Professor de Ensino Superior
- Professora Alcilene (candidata a deputado estadual) — Professor de Ensino Superior
- Professora Cida (candidata a deputado estadual)
- Professora Clara Bader (candidata a deputado estadual)
- Professora Eliane Neres (candidata a deputado estadual) — Professor de Ensino Fundamental
Patentes Militares e Segurança Pública
- Sargento Adonis (candidato a vice-governador)— Policial Militar
- Coronel Edvan (candidato a deputado federal) — Polícia Militar
- Coronel Ulysses (candidato a deputado federal) — Policial Militar
- Delegado Judson (candidato a deputado federal) — Polícia Civil
- Delegado Sérgio Lopes (candidato a deputado estadual) — Polícia Civil
- Sargento Fátima (candidata a deputado estadual) — Bombeiro Militar
- Sargento Cadmiel Bomfim (candidato a deputado estadual) — Policial Militar
- Tenente-Coronel Agleison (candidato a deputado estadual) — Policial Militar
- Delegada Carla Britto (candidata a 2ª Suplente) — Polícia Civil