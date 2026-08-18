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Dr, professor e coronel: 30 candidatos levam profissão ao nome nas urnas do Acre

As informações estão disponíveis no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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30 candidatos usam profissão no nome de urna
30 candidatos usam profissão no nome de urna/Foto: Reprodução

A disputa eleitoral no Acre traz uma característica marcante na apresentação dos candidatos perante o eleitorado: a identidade profissional estampada na urna eletrônica. Com base em um levantamento feito pelo ContilNet, 30 candidatos optaram por incorporar títulos acadêmicos, corporativos ou patentes militares aos seus nomes de campanha.

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As informações estão disponíveis no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O uso de “DR.”, “professor”, “coronel” ou “delegado” associam a imagem do candidato à credibilidade de sua profissão de origem.

O grupo mais expressivo é o de profissionais da saúde e do direito que utilizam o tratamento “Dr.” ou “Dra.” antes do nome de urna. No total, 17 candidatos adotam essa nomenclatura. Para disputar o governo do Acre, o advogado Dr. Luisinho se apresenta com a abreviação “Dr.”, assim como o colega de profissão, Junior Feitosa, que disputa uma cadeira no Senado Federal. Outros advogados também usam “Dr.”, assim como médicos e um psicólogo.

Dr. Luisinho diz que emprego é a principal arma contra a criminalidade

Dr. Luisinho é candidato ao governo do Estado/Foto: Gabriel Bader/Orna Audiovisual

Outras duas frentes que marcam forte presença nominal nas urnas acreanas são a docência e as forças de segurança. Na disputa por uma cadeira no Senado Federal, Inácio Moreira, que é professor de Ensino Fundamental, usa a profissão no nome de urna. Candidatos que concorrem a outros cargos, que são professores de ensino médio e superior, também se apresentam com o nome da profissão.

Inácio Moreira

Professor Inácio Moreira/Foto: Matheus Mello/ContilNet

Na área da segurança pública, o candidato a vice-governador na chapa de Tião Bocalom, Sargento Adonis, usa a patente militar na urna. Além dele, a 2ª suplente na chapa de Jorge Viana, delegada Carla Britto, da Polícia Civil, também usa a profissão no nome da urna.

Médicos, advogados e outras profissões de saúde

  • Dr. Luisinho (candidato ao Governo) — Advogado
  • Dr. Junior Feitosa (candidato ao Senado) — Advogado
  • Dr. Fábio Rueda (candidato a deputado federal) — Médico
  • Dr. Raimundo Castro (candidato a deputado federal) — Médico
  • Dra. Kel Guimarães (candidata a deputado federal) — Médica
  • Dr. Silvano Santiago (candidato a deputado estadual) — Advogado
  • Dr. Emanuel O Corredor (candidato a deputado estadual) 
  • Dr. Erike Railan (candidato a deputado estadual) — Advogado
  • Dr. Fábio Santos (candidato a deputado estadual) — Advogado
  • Dr. Giovanni Casseb (candidato a deputado estadual) — Médico
  • Dr. Júnior Nascimento (candidato a deputado estadual) 
  • Dr. Marcelo Lopes (candidato a deputado estadual) — Psicólogo
  • Dr. Márcio André (candidato a deputado estadual) — Advogado
  • Dr. Maycon Moreira (candidato a deputado estadual) — Advogado
  • Dr. Pedro Benevides (candidato a deputado estadual) — Advogado
  • Dra. Georgia Micheletti (candidata a deputado estadual) — Médica
  • Dra. Michelle Melo (candidata a deputado estadual) — Médica

Professores

  • Professor Inacio Moreira (candidato ao Senado) — Professor de Ensino Fundamental
  • Pr. Prof. Clemilton (candidato a deputado federal) — Professor de Ensino Superior
  • Prof. Roger (candidato a deputado federal) — Servidor Público Federal
  • Professora Sirlene Luz (candidata a deputado federal) — Professor de Ensino Médio
  • Professor Paulo Henrique (candidato a deputado estadual) 
  • Professor Valtemir (candidato a deputado estadual) — Professor de Ensino Superior
  • Professora Alcilene (candidata a deputado estadual) — Professor de Ensino Superior
  • Professora Cida (candidata a deputado estadual) 
  • Professora Clara Bader (candidata a deputado estadual) 
  • Professora Eliane Neres (candidata a deputado estadual) — Professor de Ensino Fundamental

Patentes Militares e Segurança Pública

  • Sargento Adonis (candidato a vice-governador)— Policial Militar
  • Coronel Edvan (candidato a deputado federal) — Polícia Militar
  • Coronel Ulysses (candidato a deputado federal) — Policial Militar
  • Delegado Judson (candidato a deputado federal) — Polícia Civil
  • Delegado Sérgio Lopes (candidato a deputado estadual) — Polícia Civil
  • Sargento Fátima (candidata a deputado estadual) — Bombeiro Militar
  • Sargento Cadmiel Bomfim (candidato a deputado estadual) — Policial Militar
  • Tenente-Coronel Agleison (candidato a deputado estadual) — Policial Militar
  • Delegada Carla Britto (candidata a 2ª Suplente) — Polícia Civil

 

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