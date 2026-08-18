Iniciativa busca mobilizar fiéis e a população para participar da programação

Santuário Divina Misericórdia/Foto: reprodução

Com uma estratégia bem-humorada para chamar a atenção do público, o Santuário Divina Misericórdia está divulgando a 5ª edição de sua tradicional feijoada, que será realizada no dia 27 de setembro, em Rio Branco.

A iniciativa busca mobilizar fiéis e a população para participar da programação, que começa a partir das 11h, na sede do Santuário Divina Misericórdia, localizada na Estrada do Calafate, nº 2766.

A divulgação do evento ganhou um toque de criatividade. Em um dos cartazes, a imagem de um padre aparece acompanhada da pergunta “Você viu esse padre?”, em referência aos tradicionais anúncios de pessoas desaparecidas. Logo abaixo, a brincadeira é esclarecida: “Ele não está desaparecido, ele só quer vender uma Feijoada da Divina Misericórdia!”.

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Os ingressos custam R$ 30. Nas redes sociais, o santuário também reforçou o convite para que os participantes compareçam acompanhados de familiares.