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Sabatina, visitas e comício: veja a agenda dos candidatos ao Governo nesta sexta-feira

Bocalom pausa compromissos de campanha para participar de casamento de familiar, enquanto Alan Rick, Mailza e outros candidatos têm atividades previstas

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Sabatina, visitas e comício: veja a agenda dos candidatos ao Governo nesta sexta-feira
Candidatos ao Governo do Acre/Foto: Montagem

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem diferentes compromissos de campanha nesta sexta-feira (21). As agendas divulgadas pelas campanhas incluem sabatina, visitas, comício e atividades internas, enquanto alguns candidatos não divulgaram compromissos públicos para a data.

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Alan Rick terá agendas internas durante a manhã. Às 16h, participa de uma sabatina no Portal Acre, na Rua Vista Alegre, nº 139, no bairro Parque das Palmeiras, em Rio Branco.

Mailza tem compromissos previstos em Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Às 6h50, participa do comício “Pro Acre Avançar”, no Comitê Central, em frente ao antigo Restaurante Napolitana, em Cruzeiro do Sul. Também consta na agenda uma visita ao Lojão dos Parafusos, localizado na Rua Quintino Bocaiuva, nº 1.228, em Rio Branco.

Tião Bocalom não terá compromissos públicos de campanha nesta sexta-feira. Segundo a agenda divulgada pela campanha, o candidato estará em viagem para participar de um casamento de familiar, marcado para sábado (22). A agenda de campanha será retomada após o compromisso familiar.

Eudo Raffael irá realizar panfletagem no comércio da Estação Experimental.

Thor Dantas inicia o dia às 6h com saída para Sena Madureira. Às 7h30, participa de café da manhã no Mercado Municipal de Sena Madureira e encontro com apoiadores, seguido de visitas e reuniões no município. No período da tarde e da noite, o candidato cumpre agenda de visitas e reuniões com apoiadores no município de Feijó.

Dr. Luisinho não teve compromissos públicos divulgados pela campanha para esta sexta-feira até o momento.

As agendas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme atualização das campanhas.

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