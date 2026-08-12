Desembargador Samoel Evangelista é eleito novo presidente do TRE-AC

Com a escolha, Samoel Evangelista retorna ao órgão que já presidiu entre 2007 e 2009 | Foto: Ascom TJAC

O desembargador Samoel Evangelista foi eleito pelo Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) na vaga de membro titular reservada à classe dos desembargadores para o biênio 2026/2028. A informação foi confirmada pela reportagem do ContilNet junto à assessoria de comunicação do TJAC.

“O Desembargador Samoel Evangelista foi eleito por maioria pelo Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC)”, disse a assessoria.

A definição ocorreu após consulta aos magistrados aptos ao pleito, obedecendo ao critério de antiguidade. Os desembargadores Roberto Barros, Denise Bonfim, Waldirene Cordeiro, Júnior Alberto, Elcio Mendes e Luís Camolez formalizaram a renúncia às suas candidaturas. Diante disso, Evangelista figurou como o único concorrente a manifestar interesse.

Sob a relatoria do desembargador Laudivon Nogueira, o voto apontou que Samoel atendia plenamente a todas as exigências constitucionais e regimentais, sendo também o magistrado com mais tempo de magistratura entre os elegíveis. A votação registrou aprovação por maioria, computando-se um voto em branco, emitido pelo desembargador Luís Camolez.

A vaga na Corte Eleitoral abriu-se após a Presidência do TRE-AC oficializar ao Tribunal de Justiça o término do mandato da desembargadora Waldirene Cordeiro.

Com a escolha, Samoel Evangelista retorna ao órgão que já presidiu entre 2007 e 2009. Natural de Rio Branco, do bairro do Bosque, sua trajetória profissional no Estado do Acre soma mais de meio século de atuação pública.

Ele ingressou no serviço público aos 14 anos como auxiliar de limpeza na Secretaria de Segurança Pública. Posteriormente, mediante concurso, tornou-se delegado da Polícia Civil, ocupando funções de chefia como diretor de Departamentos, corregedor-geral, diretor-geral do órgão, diretor do Detran e titular da Secretaria de Segurança Pública por duas oportunidades.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac), ingressou no Ministério Público do Acre (MPAC), atuando como promotor nas comarcas de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, alcançando o cargo de procurador de Justiça e corregedor-geral da instituição.

Em agosto de 2002, assumiu a vaga de desembargador do TJAC destinada ao quinto constitucional do Ministério Público. No Tribunal de Justiça, desempenhou as funções de vice-presidente nos períodos de 2003/2005 e 2011/2013, presidente da Corte de 2005 a 2007, além de corregedor-geral da Justiça no biênio 2009/2011.