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Usuários de celulares roubados serão intimados por WhatsApp no Acre

Mensagens estão sendo enviadas pelo WhatsApp durante a Operação Última Chamada

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Usuários de celulares roubados serão intimados por WhatsApp no Acre
A recomendação é procurar a Delegacia Regional de Polícia Civil mais próxima. /Foto: reprodução

A Polícia Civil do Acre iniciou uma mobilização para identificar pessoas que atualmente utilizam celulares registrados como roubados ou furtados. A ação faz parte da Operação Última Chamada, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e realizada em conjunto com as Polícias Civis de todo o país.

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No Acre, usuários de aparelhos que aparecem no Sinesp com algum tipo de restrição poderão receber, entre terça-feira (11) e quarta-feira (12), uma comunicação pelo WhatsApp solicitando o comparecimento a uma unidade policial.

LEIA TAMBÉM: PCAC abre inscrições para a 2ª Corrida da Polícia Civil do Acre

A orientação da Polícia Civil é que quem receber a mensagem não ignore o chamado. O atendimento acontece nesta quarta-feira (12), das 8h às 14h, nas unidades que foram preparadas para receber os usuários notificados.

Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto, a mensagem recebida pelo WhatsApp e o mandado de intimação. A recomendação é procurar a Delegacia Regional de Polícia Civil mais próxima. Delegacias especializadas, como a DEAM e a DEFLA, não fazem parte desse atendimento.

A iniciativa busca interromper a circulação de aparelhos que tenham origem em crimes, além de auxiliar na identificação de possíveis casos de roubo, furto e receptação. A operação segue até 18 de agosto.

Os atendimentos foram organizados em diferentes municípios acreanos. Entre as cidades contempladas estão Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Brasiléia, Xapuri e Plácido de Castro.

A Polícia Civil reforça ainda que os destinatários devem observar atentamente as informações presentes na intimação e seguir as orientações oficiais para evitar problemas durante o procedimento.

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