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Sebrae reúne 22 modelos de negócios e aposta em inovação na Expoacre

Iniciativa afirma feira do agronegócio como principal motor econômico do estado

Por Redação ContilNet
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Sebrae reúne 22 modelos de negócios e aposta em inovação na Expoacre
Espaço de Oportunidades de Negócios reúne empreendimentos na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Na Expoacre 2026, o Sebrae trouxe o Espaço de Oportunidades de Negócios, que reúne empreendimentos com potencial de escalabilidade para bairros de Rio Branco, municípios do interior e até para o mercado nacional. Neste sábado (08), o ContilNet mostra detalhes do espaço.

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A estrutura abrange segmentos como indústria, comércio, serviços, agronegócio e bioeconomia, oferecendo alternativas que vão desde franquias até representações comerciais.

Sebrae apresenta modelos de negócios com potencial de expansão no Acre/Foto: ContilNet

De acordo com Ney Lima, responsável pelo espaço, a proposta central para 2026 foi selecionar modelos prontos para replicação em diferentes contextos do mercado.

Colaboradores do Sebrae apresentam o Espaço de Oportunidades de Negócios na Expoacre 2026./Foto: ContilNet

“O Sebrae nessa edição de 2026 resolveu inovar colocando oportunidades de negócios que pudessem ser escalados no nosso mercado acriano e quem sabe também no Brasil”, explicou Ney Lima.

Uma variedade de serviços

O responsável destacou a variedade de setores contemplados pela iniciativa durante a feira.

Espaço reúne empresas de diferentes segmentos durante a Expoacre/Foto: ContilNet

“São diversos empreendimentos que têm seus modelos de negócios que possam ser replicados, que possam ser inovados em municípios, em bairros de Rio Branco, na capital, dentro do shopping, dentro dessas praças comerciais, com modelos de negócios inovadores”, afirmou.

Ney Lima ressaltou também a abrangência das áreas atendidas no local.

Marca acreana destaca opções naturais e alternativas para diferentes públicos/Foto: ContilNet

“Vão desde produtos da alimentação, da indústria, do comércio, de serviços, de laboratório, da bioeconomia, enfim, são diversas oportunidades que estão aqui esperando você que deseja empreender”, pontuou.

Rede de contatos

Ele enfatizou que a estrutura foi desenhada para conectar diretamente investidores, novos empreendedores e empresários já estabelecidos.

“Vão desde franquias a oportunidade de negócios inovadores, de bioeconomia, de agronegócio, do comércio de serviço”, disse.

Visitantes conhecem oportunidades de franquias e representações comerciais/Foto: ContilNet

Sobre a dinâmica de atendimento, Ney Lima detalhou o formato de atuação oferecido ao público.

“A sua oportunidade de negócio, ele reúne 22 modelos de negócios que podem, que você que é empreendedor pode vir aqui e se tornar representante franqueado”, ressaltou.

Ele concluiu explicando as formas de integração comercial com as marcas expositoras.

“Você pode ter desses produtos que estão aqui sendo expostos no teu empreendimento, você pode ser um representante comercial e você pode multiplicar o negócio que está aqui dentro do teu município”, completou.

Identidade regional em destaque

A marca de sorvetes Nanê utiliza a feira para consolidar sua presença no mercado e apresentar produtos formulados com insumos da flora regional.

Gesania Batista, da Nanê, explicou a importância da presença da empresa no evento promovido pelo Sebrae.

“A Nanê está aqui nesse espaço hoje para as pessoas conhecerem mais a marca Nanê, né?”, afirmou Gesania Batista.

Ela listou as combinações exclusivas oferecidas aos visitantes durante a feira.

“São a cerola com chicória, a gente está tendo agora o lançamento de novo. Tem o cupulat, é abacaxi com jambu, é cupuço com manjericão”, citou.

Marca 100% acreana

Gesania reforçou que o diferencial da marca está na originalidade das receitas.

“São sabores que só existe dentro da Nanê, né? Para as pessoas derem um conhecimento maior da nossa marca, aquelas pessoas que não conhecem a gente, que venham conhecer como é fabricado os nossos produtos, né?”, explicou.

A empresária pontuou ainda a relevância de apresentar o processo fabril de forma transparente.

“Como a gente também tem sabores diferentes, para as pessoas verem que o nosso sorvete são naturais, não tem conservantes”, afirmou.

Por fim, ela ressaltou a preocupação em atender públicos com dietas restritivas ou específicas.

“A gente tem sorvete que são a base de leite. E a gente também tem sorvetes que são a base só de frutos, que são para pessoas que não podem tomar zero lactose, que são veganos”, concluiu.

Veja o vídeo:

 

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