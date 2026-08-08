Gestor de marketing da empresa, Yago Ruan/Foto: ContilNet

Com uma trajetória marcada por pioneirismo, superação e compromisso com o desenvolvimento regional, a Agroboi celebra 46 anos de história no estado do Acre.

Referência no setor de construção e reformas, a marca carrega um legado familiar, tendo sido fundamentada pela visão empreendedora de dona França, lembrada carinhosamente como a “Dama da Construção”.

Em entrevista ao ContilNet na Expoacre, o gestor de marketing da empresa, Yago Ruan, destacou a importância das raízes históricas da Agroboi e os desafios superados desde a sua fundação.

“A Agroboi começou através do legado da Dona França. Tem uma história muito linda e impactante. Uma mulher de superação. Começou a Agroboi há anos e naquela época tinha muito preconceito com mulher, e a Dona França veio empreendendo e mostrando que mulher é capaz de empreender no estado, no Brasil, e ter sucesso, disse Yago.

Além do impacto histórico, a marca mantém forte atuação na concretização de projetos de vida dos clientes, seja no Acre ou em estados vizinhos, como Rondônia, onde a empresa tem unidades realiza campanhas de grande porte voltadas para o setor da construção civil.

“O compromisso da Agroboi é com a realização de pessoas, realização de famílias e com a boa qualidade”, pontuou o gestor de marketing. Segundo ele, é gratificante acompanhar de perto momentos marcantes dos clientes, como casais construindo ou reformando o primeiro lar e conquistando materiais de alto padrão, a exemplo dos acabamentos em porcelanato.

No dia a dia, a Agroboi segue acompanhando as principais demandas do mercado de construção e decoração. Além da vasta gama de materiais para obras, a empresa destaca-se pela forte parceria com grandes marcas do mercado, como a Suvinil, oferecendo opções de tintas para todos os gostos e necessidades.

“Quem quer procurar qualidade, é na Agroboi. Tinta e Suvinil, vocês sabem que é qualidade”, reforçou Ruan, convidando o público a conhecer o mix completo de produtos oferecidos na sede da empresa.