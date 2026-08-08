Atividade apresentou técnicas de maquiagem e também discutiu aspectos relacionados à experiência do cliente. — Foto: Reprodução

O Senac Acre levou à sétima noite da Expoacre 2026, realizada nessa sexta-feira, 7, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, o workshop de maquiagem “Da Técnica ao Sucesso: Muito Além da Maquiagem”, conduzido pela maquiadora Carol Yarzon.

A atividade apresentou técnicas de maquiagem e também discutiu aspectos relacionados à experiência do cliente, à profissionalização e à construção de uma carreira na área da beleza. Durante o workshop, a profissional demonstrou técnicas de maquiagem e realizou uma transformação para a noite, mostrando detalhes de todo o processo.

Carol Yarzon destacou que a proposta foi apresentar a maquiagem para além da técnica, abordando também a experiência do cliente e os caminhos para transformar a habilidade em uma atividade profissional. “Trouxemos um pouco sobre técnica, sobre experiência do cliente e também sobre esse processo de trajetória para tornar a maquiagem uma habilidade, como realmente um trabalho, como profissionalizar isso e, de fato, construir uma carreira”, explicou.

A programação também foi acompanhada pelo público que visitou o espaço do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC. Aline Aguiar participou da atividade e avaliou positivamente a experiência. “Para mim, foi uma aula excelente, onde eu pude aprender várias técnicas, e eu estou muito satisfeita com a aula”, afirmou.

A participante Jéssica Maia, que também participou como modelo em uma das demonstrações de maquiagem, destacou a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho da profissional e o contato com o público. “Quero parabenizar o Senac por essa iniciativa. É muito bom esse contato da profissional Carol passando os ensinamentos dela para a população que está presente aqui no evento”, disse.

Segundo Jéssica, a atividade também despertou o interesse entre as mulheres que acompanhavam o workshop. “A Carol é uma profissional incrível, muito atenciosa, respondeu a todas as perguntas. Tenho certeza de que as mulheres que passaram por aqui vão sair com um outro olhar sobre a maquiagem”, relatou.

Além dos workshops, palestras e aulas-show, o Senac Acre oferece serviços gratuitos de maquiagem, massagem, tranças e penteados todas as noites da Expoacre, no estande do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC. Os atendimentos ocorrem das 18h às 22h.

Francisca Vilma da Silva contou que procurou o espaço para fazer a sobrancelha, depois recebeu atendimento de maquiagem e ainda pretendia fazer tranças. “Gostei muito do atendimento daqui. Muito maravilhoso, nota 10”, afirmou. Maria Auxiliadora Alves Oliveira também aprovou a experiência. “Achei maravilhoso”, disse.

A programação do Senac Acre na Expoacre 2026 segue neste sábado, 8, e se encerra no domingo, 9, com workshops do chef confeiteiro brasileiro Hallyson Cezar, professor e técnico do Instituto de Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria (IDPC), em São Paulo. O profissional fez história ao conquistar o título de Melhor Confeiteiro das Américas de 2025/2026 pela CIPAN, no México, sendo o primeiro profissional do Brasil a receber essa premiação internacional. Durante os workshops, o confeiteiro fará demonstrações práticas de preparo, decoração e acabamento de doces e bolos.

As atividades do Senac Acre na Expoacre são gratuitas. As inscrições para palestras, workshops e aulas-show são realizadas exclusivamente no dia de cada atividade, a partir de 60 minutos antes do início da programação. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.