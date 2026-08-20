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Thor diz que disputa ao Governo vai para o 2º turno: “O Acre merece a gente lá”

Segundo o candidato, o estado enfrenta problemas estruturais acumulados nos últimos anos

Por Everton Damasceno, ContilNetAtualizado
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Thor diz que disputa ao Governo vai para o 2º turno: “O Acre merece a gente lá”

Durante o encontro com comunicadores e jornalistas no Mercado do Bosque, nesta quinta-feira (20), o candidato ao Governo do Estado, Thor Dantas, disse que as eleições vão avançar para um segundo turno.

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“O Acre merece que a gente esteja no segundo turno. Essa é uma eleição que vai ser de dois turnos, isso já tá definido. E o Acre precisa muito de alternativas ao que tá posto aí”, declarou Thor Dantas.

Segundo o candidato, o estado enfrenta problemas estruturais acumulados nos últimos anos. “A gente tem, nos últimos oito anos, uma falência completa da capacidade do Estado de planejar e de executar solução para os problemas das pessoas: na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, na economia.”

Thor também direcionou sua fala ao eleitorado que busca transformações no cenário local, apresentando sua chapa como a principal via de oposição ao modelo atual. “Aqueles que acham que tá tudo bem e que pode continuar como está têm três candidaturas postas à disposição. Se acham que o Acre precisa de mudança, que as coisas não estão boas e a gente precisa consertar, a nossa candidatura, minha e da Socorro, é a alternativa”, pontuou.

Ao projetar os próximos passos da campanha, o candidato demonstrou otimismo quanto ao avanço do grupo político. “A gente precisa estar para o bem do Acre. O Acre vai ganhar muito com a nossa candidatura no segundo turno. Nós representamos um campo importante do Acre hoje que deseja a mudança”, finalizou.

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