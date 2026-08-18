A previsão é de que os compromissos públicos sejam retomados normalmente após a recuperação

Thor Dantas publicou um vídeo explicando sobre sua breve ausência de agendas políticas/Foto: Reprodução

O médico e candidato ao governo do Acre, Dr. Thor Dantas (PSB), publicou um vídeo nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira (18) para tranquilizar seus eleitores e apoiadores sobre uma breve pausa em sua agenda de campanha.

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No vídeo, o candidato explicou que precisou se afastar temporariamente das ruas para se submeter a um pequeno procedimento cirúrgico na região dos olhos.

“Oi gente, passando aqui para dar notícia para vocês. Eu estou entrando para fazer uma pequena cirurgia aqui no olho, hoje eu sou paciente e gosto muito dessa experiência de médico virando paciente. Mas para justificar que eu estou aí pelos próximos dois dias, um pouco de molho, me recuperando desse procedimento e em breve de volta nas atividades de campanha. Beijo para vocês”, declarou o candidato no vídeo.

A previsão é de que os compromissos públicos sejam retomados normalmente após a recuperação, que será em data repassada pela assessoria.