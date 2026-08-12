12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico

Vídeo do criador de conteúdo mostra pesca abundante com tarrafa no Acre

Grupo recolheu grande quantidade de pescado sem registrar resistência na puxada para a embarcação

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Vídeo do criador de conteúdo mostra pesca abundante com tarrafa no Acre
Imagens mostram arremesso preciso de rede em trecho de água calma durante expedição em rio acreano/Foto: Instagram

O criador de conteúdo Mateus Costa, conhecido por divulgar a rotina de pescarias e expedições em rios do Acre, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar um novo registro de captura na região. No vídeo publicado em seu perfil, um companheiro de viagem consegue recolher dezenas de peixes utilizando apenas um lance de tarrafa.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A gravação chama a atenção pela aparente tranquilidade do local escolhido para a pesca. Nas imagens, a superfície do rio não apresenta grande movimentação de água ou sinais visíveis de cardume antes do arremesso.

Publicação de Mateus Costa reforça divulgação da pesca e da riqueza hídrica da região/ Foto: Instagram

Após lançar a malha sobre o espelho d’água, o pescador aguarda o afundamento da estrutura e inicia o recolhimento manual. Ao puxar o equipamento de volta para o barco, o grupo é surpreendido pela quantidade de exemplares retidos na rede. A manobra é realizada de forma rápida e sem resistência exagerada do pescado até o embarque.

A publicação gerou engajamento imediato entre entusiastas da pesca esportiva e seguidores do canal, acumulando comentários sobre a fartura dos rios acreanos e a precisão no manuseio da tarrafa. Mateus Costa costuma documentar passagens por diferentes bacias hidrográficas do estado, destacando a biodiversidade aquática e as técnicas tradicionais de pesca da Região Norte.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.