Vídeo do criador de conteúdo mostra pesca abundante com tarrafa no Acre

Grupo recolheu grande quantidade de pescado sem registrar resistência na puxada para a embarcação

Imagens mostram arremesso preciso de rede em trecho de água calma durante expedição em rio acreano/Foto: Instagram

O criador de conteúdo Mateus Costa, conhecido por divulgar a rotina de pescarias e expedições em rios do Acre, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar um novo registro de captura na região. No vídeo publicado em seu perfil, um companheiro de viagem consegue recolher dezenas de peixes utilizando apenas um lance de tarrafa.

A gravação chama a atenção pela aparente tranquilidade do local escolhido para a pesca. Nas imagens, a superfície do rio não apresenta grande movimentação de água ou sinais visíveis de cardume antes do arremesso.

Após lançar a malha sobre o espelho d’água, o pescador aguarda o afundamento da estrutura e inicia o recolhimento manual. Ao puxar o equipamento de volta para o barco, o grupo é surpreendido pela quantidade de exemplares retidos na rede. A manobra é realizada de forma rápida e sem resistência exagerada do pescado até o embarque.

A publicação gerou engajamento imediato entre entusiastas da pesca esportiva e seguidores do canal, acumulando comentários sobre a fartura dos rios acreanos e a precisão no manuseio da tarrafa. Mateus Costa costuma documentar passagens por diferentes bacias hidrográficas do estado, destacando a biodiversidade aquática e as técnicas tradicionais de pesca da Região Norte.