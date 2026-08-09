A aposentadoria encerra uma carreira, mas não apaga uma história construída ao longo dos anos

Clícia Ribeiro Pantoja/Foto: ContilNet

Há histórias profissionais que ultrapassam os limites de uma carreira e passam a fazer parte da história de uma cidade. A trajetória da professora aposentada Clícia Ribeiro Pantoja, de 75 anos, é um desses exemplos. Depois de 52 anos dedicados à educação, ela encerra sua caminhada profissional deixando como legado o trabalho desenvolvido em escolas, projetos e instituições que ajudaram a formar gerações de moradores de Sena Madureira.

A relação de Clícia com o município começou ainda muito cedo. Aos 14 anos, ela chegou a Sena Madureira acompanhada dos pais, vinda da região do Rio Iaco, para dar continuidade aos estudos. Anos mais tarde, em 1972, concluiu o magistério e iniciou oficialmente sua trajetória como professora da rede estadual.

A partir daí, foram décadas de atuação em diferentes áreas da educação. Além da sala de aula, Clícia também exerceu funções de supervisão, coordenação e gestão, acumulando experiências que mais tarde seriam fundamentais para os grandes desafios que enfrentaria.

Um dos capítulos mais importantes dessa história aconteceu em 1985, quando recebeu um convite do saudoso Padre Paolino Baldassari para assumir a direção do Instituto Santa Juliana. Naquele momento, a instituição estava fechada havia aproximadamente sete anos, depois que as freiras responsáveis pelas atividades deixaram a escola. Mesmo diante das dificuldades, Clícia decidiu aceitar o desafio.

“O Padre Paolino fez o convite e eu aceitei de imediato. Eu sabia que seria uma missão difícil, porque a escola estava fechada há muitos anos, mas também sabia da importância que o Instituto Santa Juliana tinha para a comunidade. Começamos um trabalho junto com as famílias e com a própria comunidade e conseguimos reabrir a escola. Foi um período muito especial e que me fez conquistar ainda mais o carinho e o respeito dos moradores”, relembra.

A instituição voltou a funcionar com cerca de 200 estudantes e Clícia permaneceu por dez anos na direção, ajudando a reconstruir a rotina escolar e a fortalecer novamente o vínculo da unidade com a comunidade. Após essa experiência, a educadora decidiu continuar investindo em sua formação. Foi aprovada no vestibular da Universidade Federal do Acre (UFAC), onde cursou Pedagogia, preparando-se para novos desafios na área educacional.

Em 1998, colocou novamente seu nome à disposição da comunidade escolar ao disputar a direção da Escola Dom Júlio Mattioli, uma das instituições de ensino mais tradicionais de Sena Madureira e que, durante muitos anos, foi a principal referência do ensino médio no município. A confiança conquistada ao longo dos anos se refletiu nas urnas. Clícia venceu a eleição e permaneceu durante 13 anos à frente da escola, sendo reeleita em todas as oportunidades em que pôde disputar o cargo.

“Foi uma experiência maravilhosa e, ao mesmo tempo, de muita responsabilidade. A comunidade mais uma vez acreditou no nosso trabalho e abraçou a nossa gestão. Foram muitos anos de dedicação, enfrentando dificuldades, mas também vivendo grandes conquistas. Tenho muito orgulho de ter participado da história do Dom Júlio Mattioli e de ter contribuído para a formação de tantos alunos”, afirma.

Quando já não poderia concorrer novamente à direção, Clícia apoiou e indicou um professor para dar continuidade ao trabalho. O candidato venceu a eleição e assumiu a gestão da instituição. Depois de um período de licença-prêmio e férias, a professora recebeu outro convite importante: assumir a coordenação geral do Núcleo da Secretaria de Estado de Educação (SEE) em Sena Madureira.

Durante dois anos, ela atuou diretamente em ações voltadas à educação, acompanhando o trabalho de professores da zona rural e participando de iniciativas relacionadas à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também teve participação no programa Quero Ler, projeto de alfabetização que teve grande importância para a educação acreana.

A caminhada continuou na Escola Assis Vasconcelos, onde trabalhou por seis anos. Posteriormente, recebeu um novo convite para retornar ao Núcleo da SEE, desta vez novamente para atuar na área da EJA. Foi nesse setor que Clícia encerrou, em 2026, uma trajetória profissional que atravessou mais de cinco décadas. Ao se despedir oficialmente da educação, a professora afirma que leva consigo muito mais do que lembranças: leva a certeza de ter cumprido uma missão.

“Eu encerro essa etapa com a consciência tranquila e com a certeza de que fiz a minha parte. Dei minha contribuição para a educação e para o desenvolvimento de Sena Madureira. Não tenho como agradecer a Deus por tudo o que vivi durante esses anos. Foram muitas experiências, muitos desafios e muitas pessoas que fizeram parte dessa caminhada”, destaca.

Clícia também dedica sua despedida aos alunos e profissionais que estiveram ao seu lado durante todos esses anos.

“Quero agradecer a todos os alunos que passaram pela minha vida e também a cada equipe com quem tive a oportunidade de trabalhar. Professores, funcionários, gestores e todos aqueles que contribuíram para que pudéssemos realizar nosso trabalho. Cada pessoa teve importância nessa caminhada. Saio com o coração cheio de gratidão e com a sensação de dever cumprido.”

A aposentadoria encerra uma carreira, mas não apaga uma história construída ao longo de 52 anos. Entre salas de aula, direções, projetos, desafios e conquistas, Clícia Ribeiro Pantoja ajudou a escrever capítulos importantes da educação de Sena Madureira.

Seu maior legado, porém, não está apenas nos cargos que ocupou ou nas escolas que dirigiu, mas nas gerações de estudantes que passaram por suas mãos e levaram consigo um pouco dos ensinamentos de uma professora que fez da educação uma verdadeira missão de vida.

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