Ex-governador não está no palanque de pré-candidato a presidente pelo PL

Retirada do nome de Flávio Bolsonaro da ata não representa, segundo a coordenação jurídica, uma mudança formal de apoio. — Foto: Reprodução

O ex-governador Gladson Cameli (PP), pré-candidato ao Senado, afirmou neste sábado (8), durante sabatina do ContilNet na Expoacre 2026, que mantém sua intenção de votar em Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República, mesmo após o anúncio dos candidatos ao Senado que receberão o apoio formal do senador no Acre.

Nesta semana, Flávio Bolsonaro divulgou uma lista de candidatos ao Senado que terão seu apoio nas eleições de 2026. No Acre, os nomes são Márcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos).

Gladson havia declarado apoio a Flávio na semana anterior. Ao explicar a declaração, o ex-governador afirmou que, naquele momento, havia a possibilidade de o Progressistas integrar a chapa presidencial como vice.

ENTENDA: Nome de Flávio Bolsonaro é retirado de ata da federação de Mailza e Gladson

“Quando eu declarei foi semana passada. Cogitava-se naquele momento que o Progressista, nacionalmente, iria indicar na chapa de vice-presidência da candidatura da senadora Tereza Cristina, que é progressista”, afirmou.

Segundo Gladson, a mudança no cenário nacional não alterou sua intenção de voto.

“Eu, como eleitor, vou votar nele. Eleitor tem o direito de votar em quem eu quiser, assim como eu respeito quem votar em outros candidatos”, declarou.

O ex-governador também afirmou que sua manifestação anterior estava relacionada à posição que o Progressistas poderia assumir nacionalmente.

“Foi simplesmente porque, nacionalmente, o Progressista não coligou com eles”, disse.

Gladson ressaltou ainda que pretende manter diálogo com qualquer presidente que seja eleito em outubro, independentemente do resultado da eleição.

“Passou a eleição, eu tomei posse, quem quer que seja o presidente, eu vou estar lá batendo na porta dele atrás de recursos aqui para o Acre”, afirmou.

Tereza Cristina

Durante a entrevista, Gladson também explicou por que havia mencionado a senadora Tereza Cristina (PP-MS) no contexto da disputa presidencial.

O ex-governador destacou a atuação da parlamentar quando ela ocupou o Ministério da Agricultura no governo Bolsonaro e citou medidas voltadas ao agronegócio e ao desenvolvimento do Acre.

“Ela foi uma mãe para o nosso Estado na pauta agronegócio, desenvolvimento, exportação. Nos ajudou. Foi uma mãe mesmo para o Acre”, afirmou.

Gladson disse que a relação construída durante seu período como governador influenciou a declaração de apoio naquele momento.

“Eu tenho essa gratidão, porque eu estava como governador naquele momento e sei o esforço que essa guerreira mulher fez como ministra”, declarou.

Ao reforçar sua posição atual, Gladson afirmou que o fato de Flávio ter escolhido outros nomes para receber seu apoio ao Senado não altera sua intenção de voto para a Presidência.

“Como não tem nenhum problema para mim, também pedi voto para o Flávio. Isso não mudou nada, nada”, concluiu.