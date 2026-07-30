Bocalom ressaltou que a entrada de Velloso não altera a relação pessoal que mantém com Gladson e Marcio

Gladson, Bocalom e Bittar/Foto: Reprodução

Após oficializar o deputado federal Eduardo Velloso (Solidariedade) como candidato ao Senado em sua chapa, o pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom (PSDB), afirmou ao ContilNet, nesta quinta-feira (30), que continuará mantendo amizade com o ex-governador Gladson Camelí (PP) e o senador Marcio Bittar (PL), apesar de ambos integrarem atualmente o grupo político da governadora Mailza Assis (PP).

Questionado sobre quem será seu segundo candidato ao Senado — já que duas vagas estarão em disputa nas eleições deste ano —, Bocalom disse que a definição ainda será discutida internamente. No entanto, deixou claro que Velloso passa a ser o nome prioritário da chapa.

“Agora o nosso senador é o Eduardo. Como tem duas vagas, a gente vai dar uma discutida boa internamente.”

Na sequência, o tucano ressaltou que a entrada de Velloso não altera a relação pessoal que mantém com Gladson e Marcio.

“Eu continuo muito amigo não só do Gladson, como também do Marcio. Tenho um carinho e respeito por eles dois.”

Embora os dois estejam em uma chapa adversária, Bocalom afirmou que torce para que, no futuro, pelo menos um deles caminhe ao lado de Eduardo Velloso na disputa pelo Senado.

“Vou torcer muito para que um deles possa se juntar ao nosso querido Eduardo e nos ajudar em Brasília.”

Quando lançou sua candidatura ao governo, Bocalom havia declarado apoio às candidaturas de Gladson Camelí e Marcio Bittar ao Senado. Com a chegada de Velloso ao grupo, porém, afirmou que a prioridade passou a ser ter um nome próprio na disputa.

“Quando recebemos a proposta de que o Eduardo poderia vir, não tinha o que fazer. Nós tínhamos que abraçar, porque pelo menos agora temos um candidato ao Senado. Mas são duas vagas.”

A declaração foi dada durante a coletiva de imprensa em que Bocalom e Velloso oficializaram a aliança para as eleições de 2026.