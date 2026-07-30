30/07/2026
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Mara é a 1ª a registrar candidatura ao Senado e diz não ter bens a declarar

As informações sobre patrimônio são de declaração obrigatória no momento do registro

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Mara Rocha é a primeira pré-candidata a registrar candidatura
Mara Rocha é a primeira pré-candidata a registrar candidatura/Foto: Orna Audiovisual

O cenário da corrida eleitoral no Acre para as eleições de 2026 deu mais um passo oficial com o registro de candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A primeira pré-candidata ao Senado Federal a registrar a candidatura foi Mara Rocha (Republicanos).

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De acordo com as informações disponibilizadas pelo sistema Divulgacand do TSE e consultadas pelo ContilNet, a pré-candidata não declarou bens patrimoniais no sistema da Justiça Eleitoral para o pleito deste ano.

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Os dados de patrimônio, propostas e certidões dos concorrentes passam a ficar integralmente disponíveis para consulta pública e fiscalização da sociedade e dos órgãos competentes.

As informações sobre patrimônio são de declaração obrigatória no momento do registro de candidatura e ficam disponíveis para consulta pública no sistema do Tribunal Superior Eleitoral.

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