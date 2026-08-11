Em 24h, Rio Branco registra 60% da chuva esperada para todo o mês de agosto

Para todo o mês, a previsão é de aproximadamente 46,5 milímetros

Além da chuva, a capital acreana também registrou ventos fortes, que provocaram estragos em diferentes pontos | Foto: ContilNet

A chuva registrada em Rio Branco durante a segunda-feira (10) correspondeu a cerca de 60% de tudo o que era esperado para o mês de agosto. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram contabilizados 27,8 milímetros de chuva em um período de 24 horas.

Para todo o mês, a previsão é de aproximadamente 46,5 milímetros. Apesar do volume significativo em pouco tempo, a chuva não deve resolver os problemas causados pela falta de água, já que foi concentrada e mal distribuída pela cidade.

“Essa chuva dessa madrugada equivale a 60% do esperado para todo o mês de agosto, que é de 46,5 milímetros. Chuvas assim, mal distribuídas, não ajudam na crise hídrica”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Além da chuva, a capital acreana também registrou ventos fortes, que provocaram estragos em diferentes pontos. No bairro Belo Jardim 1, o vendaval destelhou pelo menos três imóveis e derrubou uma árvore, que acabou bloqueando uma via.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. As equipes fizeram vistorias nas casas atingidas, orientaram os moradores e trabalharam na retirada da árvore para liberar a passagem e diminuir os riscos.

Cuidados durante temporais

A Defesa Civil alerta que períodos de chuva acompanhada de ventos fortes podem aumentar o risco de quedas de árvores, destelhamentos e outros acidentes.

Durante um vendaval, a recomendação é procurar um local protegido e evitar ficar perto de árvores, postes, placas e estruturas que possam cair. Objetos que estejam em áreas externas também devem ser recolhidos para evitar que sejam levados pelo vento.

Em caso de imóveis ou coberturas danificadas, a orientação é não permanecer no local se houver risco de desabamento. Situações como queda de árvores, destelhamentos ou outras emergências devem ser comunicadas aos órgãos responsáveis.

Apesar de a chuva ter representado uma parcela significativa do volume previsto para agosto, a Defesa Civil reforça que o problema da crise hídrica continua, principalmente porque as precipitações não atingiram a cidade de maneira uniforme.