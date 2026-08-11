11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente
Tatá Werneck faz 43 anos, ganha homenagem e planeja novo filho

Em 24h, Rio Branco registra 60% da chuva esperada para todo o mês de agosto

Para todo o mês, a previsão é de aproximadamente 46,5 milímetros

Por Suene Almeida, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Além da chuva, a capital acreana também registrou ventos fortes, que provocaram estragos em diferentes pontos.
Além da chuva, a capital acreana também registrou ventos fortes, que provocaram estragos em diferentes pontos | Foto: ContilNet

A chuva registrada em Rio Branco durante a segunda-feira (10) correspondeu a cerca de 60% de tudo o que era esperado para o mês de agosto. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram contabilizados 27,8 milímetros de chuva em um período de 24 horas.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Para todo o mês, a previsão é de aproximadamente 46,5 milímetros. Apesar do volume significativo em pouco tempo, a chuva não deve resolver os problemas causados pela falta de água, já que foi concentrada e mal distribuída pela cidade.

“Essa chuva dessa madrugada equivale a 60% do esperado para todo o mês de agosto, que é de 46,5 milímetros. Chuvas assim, mal distribuídas, não ajudam na crise hídrica”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Além da chuva, a capital acreana também registrou ventos fortes, que provocaram estragos em diferentes pontos. No bairro Belo Jardim 1, o vendaval destelhou pelo menos três imóveis e derrubou uma árvore, que acabou bloqueando uma via.

A Defesa Civil alerta que períodos de chuva acompanhada de ventos fortes podem aumentar o risco de quedas de árvores | Foto: Ascom

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. As equipes fizeram vistorias nas casas atingidas, orientaram os moradores e trabalharam na retirada da árvore para liberar a passagem e diminuir os riscos.

Cuidados durante temporais

A Defesa Civil alerta que períodos de chuva acompanhada de ventos fortes podem aumentar o risco de quedas de árvores, destelhamentos e outros acidentes.

Durante um vendaval, a recomendação é procurar um local protegido e evitar ficar perto de árvores, postes, placas e estruturas que possam cair. Objetos que estejam em áreas externas também devem ser recolhidos para evitar que sejam levados pelo vento.

Em caso de imóveis ou coberturas danificadas, a orientação é não permanecer no local se houver risco de desabamento. Situações como queda de árvores, destelhamentos ou outras emergências devem ser comunicadas aos órgãos responsáveis.

Apesar de a chuva ter representado uma parcela significativa do volume previsto para agosto, a Defesa Civil reforça que o problema da crise hídrica continua, principalmente porque as precipitações não atingiram a cidade de maneira uniforme.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.