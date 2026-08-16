16/08/2026
ContilNet Notícias Logo
16/08/2026
ContilPop
Após expor crise financeira, Fiuk vende carro por R$ 51 mil no Pix
Ex-BBB acusa ex-marido de agressão, chantagem e ameaças
Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel

Filho de Bittar vai desistir de disputar vaga na Câmara? Post gera curiosidade

Anúncio está marcado para esta segunda

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Filho de Bittar vai desistir de disputar vaga na Câmara? Post gera curiosidade
Postagem gerou dúvidas entre seguidores/Foto: Reprodução

O filho do senador Marcio Bittar e pré-candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL), João Paulo Bittar, fez uma postagem na sua página do Instagram, neste domingo (16), que gerou curiosidade.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

João diz que vai fazer o comunicado “mais difícil desta nossa caminhada” nesta segunda (17), a partir das 12h. O post gerou algumas especulações sobre a desistência de concorrer a uma vaga na Câmara Federal em 2026.

Nos comentários, alguns seguidores deram mensagens de apoio ao jovem.

O filho do senador Marcio Bittar é um dos nomes mais fortes da chapa do PL na disputa de 2026. O projeto, inclusive, tem o apoio do deputado federal de Minas Gerais, Nikolas Ferreira, uma das figuras mais importantes da direita brasileira.

VEJA A POSTAGEM:

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.