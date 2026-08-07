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Flávio Bolsonaro anuncia quem apoiará ao Senado no Acre

Deputada do Republicanos é a única concorrente fora da chapa local do partido a receber o aval

Por Matheus Mello
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Flávio Bolsonaro anuncia quem apoiará ao Senado no Acre
Flávio Bolsonaro. — Foto: Reprodução

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, anunciou nesta quinta-feira (6) a lista de candidatos ao Senado que receberão apoio oficial de sua campanha nas eleições deste ano. No Acre, os nomes escolhidos foram o senador Márcio Bittar (PL) e a deputada federal Mara Rocha (Republicanos).

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O anúncio foi feito durante uma transmissão no canal de Flávio Bolsonaro no YouTube, quando ele apresentou os nomes apoiados em todos os estados. Ao todo, foram indicados 47 candidatos ao Senado.

No Acre, a escolha inclui dois candidatos que não integram a mesma composição eleitoral. Márcio Bittar disputa a reeleição pelo PL, enquanto Mara Rocha concorre pelo Republicanos.

Segundo a relação divulgada, Mara é a única candidata ao Senado fora da chapa local do PL que recebeu apoio de Flávio Bolsonaro. A deputada deixou o partido em 2024 e atualmente integra outra composição partidária no estado.

Além do Acre, Flávio também anunciou apoios a nomes de diferentes partidos aliados ao PL, como PP, Republicanos, União Brasil, PSD e Novo. A lista inclui, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), em Alagoas, e exclui o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, no Piauí.

A definição ocorre em meio à articulação de Flávio para ampliar a bancada de aliados no Senado. O parlamentar afirmou que o grupo terá apoio a candidaturas em todos os estados, mas não detalhou, durante a transmissão, os nomes que receberão seu apoio para os governos estaduais.

No Acre, o anúncio acontece às vésperas da visita de Flávio Bolsonaro ao estado, prevista para o dia 22 de agosto. A agenda deve reunir lideranças do PL e aliados durante a pré-campanha eleitoral.

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