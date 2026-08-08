A transmissão será feita pelo YouTube do ContilNet

Foto: Reprodução

O ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco, transmite, neste sábado (8), a oitava e penúltima noite da Expoacre 2026, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Neste sabadão, a programação conta com uma grande festa eletrônica, promovida pela Tribe Beat com o Cat Dealers na Arena de Shows do Parque de Exposições Wildy Viana.

Às 18h, o público poderá acompanhar o motocross e visitar os estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento.

A programação também conta com o Ecofest, evento dedicado à sustentabilidade, à cultura e à valorização dos produtos regionais.

Os estandes permanecem abertos até meia-noite, enquanto as demais atividades da feira seguem até as 3h.

Além da programação oficial da Expoacre, o ContilNet realiza a última rodada de sabatinas com pré-candidatos das eleições deste ano. O pré-candidato ao governo do Acre Thor Dantas será entrevistado às 19h30. Em seguida, às 20h20, será a vez do pré-candidato ao Senado Gladson Camelí. Pré-candidata ao Senado, Mara Rocha será sabatinada às 21h, e o pré-candidato ao Senado Júnior Feitosa será às 21h50.

Durante toda a noite, o site do ContilNet e as redes sociais do portal trarão atualizações em tempo real, com fotos, vídeos e os principais acontecimentos da feira. O público pode acompanhar pela live no canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

Confira a programação deste sábado:

9h: Vaquejada;

18h: Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;

18h: Motocross;

Ecofest: evento voltado à sustentabilidade e à valorização da cultura e dos produtos regionais;

0h: Fechamento dos estandes;

3h: Encerramento das atividades do dia.